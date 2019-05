Puig insta a "acabar la faena y ganar todos los ayuntamientos"

Actualizado 20/05/2019 11:23:39 CET

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat en funciones y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha instado a "acabar la faena" iniciada en las elecciones autonómicas y generales del 28 de abril, donde el PSOE logró la mayoría, y "ganar todos los ayuntamientos" de la Comunitat.

Así se ha manifestado en el acto oficial de presentación de las candidaturas municipales del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón que ha tenido lugar en Vinaròs y en el que han intervenido el secretario general de los socialistas valencianos en la provincia, Ernest Blanch, la candidata a la alcaldía de Almassora, Merche Galí, y el candidato a la alcaldía de Vinaròs, Guillem Alsina, según ha explicado la formación en un comunicado.

Puig ha defendido que "si durante estos cuatro años hemos avanzado ha sido gracias a la alianza entre la Generalitat y los ayuntamientos que han sido fundamentales para poner en marcha las políticas que mejoran la vida de la gente".

Por eso, el líder de los socialistas valencianos ha insistido, durante toda su intervención, en la necesidad de "cerrar el círculo" y acabar el trabajo que se inició el pasado 28A llenando de votos socialistas las urnas. "Hemos de alinear todos los proyectos para ir más allá de las instituciones, superando las injusticias y generando un espacio de igualdad, libertad y fraternidad, algo que solo representa el PSOE", ha indicado.

El secretario general de los socialistas valencianos ha pedido luchar contra la desmovilización. "Esta es una semana decisiva y no podemos bajar los brazos, tenemos que conseguir hasta el último voto para sumar un proyecto común en España, la Comunitat y todos los ayuntamientos", ha incidido.

Igualmente, ha alertado que "la derecha sumará allá donde pueda y no tendrá ninguna vergüenza de pactar con la extrema derecha, al contrario de lo que pasa en Europa". Frente a esta situación Puig ha apelado al voto de la esperanza para acabar con la extrema derecha.

"NO ES VERDAD QUE TODOS LOS PARTIDOS SON IGUALES"

Ximo Puig ha subrayado que ha sido el voto socialista el que ha permitido que los enfermos de hepatitis C en la Comunitat puedan acceder a su tratamiento. "No es verdad que todos los partidos somos igual, hay unos que recortan en derechos y otros como los socialistas que trabajamos por mejorar la vida de la gente", ha defendido.

Ha destacado que durante estos cuatro años donde ha gobernado el PSOE "las instituciones han pasado a ser de todos y no como cuando gobernaba el PP que estaban expropiadas".

El líder de los socialistas valencianos ha animado a salir a votar el próximo domingo por un proyecto "diverso, de futuro, que mira hacia delante, que apuesta por la convivencia y por la igualdad". "Tan solo se puede avanzar y construir una sociedad mejor poniendo la papeleta socialista en las urnas", ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de los socialistas valencianos en la provincia de Castellón, Ernest Blanch, ha asegurado que el cambio que llegó al 80% de los municipios hace cuatro años ha servido para dar una gran paso adelante para revertir las desigualdades.

"Somos el cambio que ha traído trabajo, derechos sociales y sobre todo esperanza", ha indicado Blanch. "Lo hemos hecho en los ayuntamientos gobernados por los socialistas, en la Generalitat con un president socialista, Ximo Puig y en el gobierno de España con Pedro Sánchez y lo vamos a hacer también en Europa y en la Diputación de Castellón".

En este sentido, ha pedido la máxima movilización para "seguir sumando, sin dejar a nadie atrás, por una sociedad más justa y libre". Ha abogado por "una provincia que mira al futuro y no al pasado que avance y no se queda parada en el tiempo". "Tenemos el tren del progreso en marcha con Ximo Puig y Pedro Sánchez y no queremos que se rompa la ilusión y por eso hemos de conseguir que todos los ayuntamientos se sumen a este tren", ha manifestado.