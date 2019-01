Puig sobre la inversión extranjera en la Comunitat: "No hay trato de favor a nadie, pero tampoco de persecución"

Actualizado 17/01/2019 14:38:02 CET

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la Comunitat Valenciana es una región "abierta" a la inversión, siempre "con seguridad jurídica", y ha agregado que "aquí no hay atajos". "Si se cumple, adelante, y si no se cumple, atrás. No hay trato de favor a nadie, pero tampoco de persecución a nadie, se hacen las cosas de una manera absolutamente razonable y de acuerdo con la legalidad vigente".

Así se ha pronunciado Puig en la sesión de control al 'president' en Les Corts, en la que tanto Podemos como Ciudadanos han aludido al macrocentro comercial Intu Mediterrani y le han pedido una valoración sobre cómo ha gestionado el Consell este proyecto inversor previsto en Paterna.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha señalado que Intu ha vuelto a estar de actualidad por haber "vuelto a suspender un examen pero dice que se les tiene manía" y "ha vuelto a presionar con sus lobbies, a amenazar con medidas legales" mientras la respuesta de Puig es remitirse a la legalidad.

"Ya sabemos que el PP puso las expectativas muy bajas, pero si únicamente esperamos que se cumpla la legalidad no necesitamos un gobierno, para eso podemos hacer oposiciones al Palau", ha dicho.

Así, ha proseguido, "un gobierno tiene que tener posiciones políticas" y Podem sabe que Puig "está a favor de mantener la seguridad jurídica, el empleo, está a favor del bien". "¿Está a favor del modelo que plantea Puerto Mediterráneo, sí o no?", ha preguntado Estañ, que ha advertido de que el progreso "debe ser el de la mayoría".

Puig, que ha comenzado destacando la apuesta del Consell por ayudar al pequeño comercio en aspectos como la digitalización para que pueda competir, ha asegurado a Estañ: "Intento ser bueno, cuesta, pero intento ser bueno y justo".

Además, ha señalado que no conoce ese proyecto igual que no conoce "la inmensa mayoría de proyectos inversores" y ha recalcado que en la Comunitat "hay seguridad jurídica y cualquier proyecto que llega y cumple los parámetros va hacia delante y si no los cumple se para". Este Consell "no es dirigista", sino que se centra en generar un "marco favorable al empleo y la sostenibilidad", ha alegado.

En todo caso, ha asegurado: "No vamos a permitir en ningún caso, no en uno en concreto, ni en este ni ninguno, que afecte a la sostenibilidad económica, social o ecológica".

Por su parte, la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha preguntado si el Consell tiene una estrategia clara en torno a la promoción económica y la atracción de la inversión y si es la de Puig viajando a China, Japón o Canadá, o la de Compromís "mandando a los inversores a su casa".

"¿Le parece positivo que tengamos que soportar cómo cientos de miles de euros se nos escapan porque inversores que vienen son recibidos en el mejor de los casos con desprecios o con amenazas o bloqueo de sus socios de gobierno?", ha planteado, recordando el tuit del director general de Comercio, Natxo Costa, en el que escribió 'Intu go home', para cuestionar si van a decir lo mismo a otras empresas o a Ford, por ejemplo: "¿También le van a decir go home?".

"Se atrae facilitando la libre empresa, no insultando inversiones, no boicoteando, su gobierno es inútil atrayendo inversiones, creando empleo y mejorando la vida de los ciudadanos. Botànic go home', ha espetado, mostrando un cartel con este lema.

Puig ha respondido que el Consell ha gestionado lo mejor que ha podido las oportunidades de inversión, tanto extranjera como nacional, ha dado cifras económicas para sustentar el avance en exportaciones o en atracción de inversión, datos que "hablan de la confianza en la Comunitat Valenciana, y eso no debería molestar a nadie".

Sobre sus viajes, ha señalado que cualquier partido liberal como Cs apoyaría esas misiones comerciales con empresarios para abrir nuevos mercados, ha destacado que se ha conseguido un aumento de exportaciones de cítricos a China y Canadá y ha pedido que no se haga "ninguna broma" sobre Ford, destacando tanto Puig como la vicepresidenta, Mónica Oltra, en las repreguntas el respaldo económico que se le ha dado esta legislatura.

"Esta es una comunidad abierta, hemos desbloqueado grandes proyectos del pasado como Parc Sagunt, con 22 operaciones, y la oficina de atracción de inversiones está tramitando diez proyectos que seguirán, como todos, la seguridad jurídica", ha concluido.