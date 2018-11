Puig ironiza sobre el "argumento fotocopiado" de Bonig para criticar los Presupuestos: "Así es fácil"

Actualizado 02/11/2018 14:25:55 CET

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha ironizado sobre las críticas de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, al proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019: "Me parece bien que la oposición diga lo mismo que el año anterior y el anterior, así es fácil también, porque es un argumentario fotocopiado".

Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo valenciano en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes al ser preguntado sobre las críticas de la presidenta del PPCV a las cuentas de 2019, que Bonig ha calificado como "una mentira que nadie va a cumplir".

Ante la amenaza de Bonig de llevar las cuentas a los tribunales, Puig ha explicado que las cuentas son "una percepción de lo que debe ser el escenario de futuro", que "pasa por un sistema de financiación nuevo con garantías de igualdad para las valencianas y los valencianos", y se ha preguntado: "¿En algún momento actuó el gobierno del PP contra la Generalitat por los presupuestos? No, ¿y ahora tiene que actuar? No".

"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a renunciar lo que es fundamental", ha manifestado el president, al tiempo que ha agregado que las cuentas "por primera vez se llega a la convergencia en el gasto de la Comunitat Valenciana con la media de España", algo que "a la señora Bonig le parece mal", ha asegurado.

En esta línea, Puig ha afeado a Bonig que "participó en un gobierno que inflaba artificialmente permanentemente las partidas presupuestarias".

También ha manifestado: "desde el primer momento nos han criticado, que dicen que los presupuestos no afectan a nadie. Me gustaría preguntarle si es falso que los niños tienen libros gratuitos, si es falso que las personas mayores no paguen copago, que haya 30.000 personas en el sistema de dependencia. No hay ni un indicador que esté peor que cuando ellos gobernaban", ha manifestado.