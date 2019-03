Puig pide evitar la "confrontación" tras sentencia del Plan del Tajo: "Puede abrir paso incluso a mejorar la regulación"

Publicado 16/03/2019 14:38:32 CET

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado a evitar "hacer otra vez un ejercicio de confrontación que no lleva a ningún sitio" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo y ha agregado: "Puede abrir paso incluso a mejorar la regulación del Tajo-Segura".

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha informado este sábado de que el Tribunal Supremo ha anulado el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Esta sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016.

"Aún no hemos visto la sentencia, y hay que hablar con rigor, pero quiero insistir en que la Generalitat Valenciana siempre estará al lado de los regantes, y más concretamente los de la Plataforma de Alicante, sin ningún lugar a dudas", ha manifestado. Así se ha pronunciado el líder del ejecutivo valenciano en el balcón del Ayuntamiento de València antes de la 'mascletà' de este sábado.

Así, Puig ha destacado su "defensa clara y directa siempre de los regantes", pero al mismo tiempo, ha afirmado que se va a evaluar "de qué manera se puede ser más eficaz también en el Tajo-Segura", ha manifestado.

"No se trata en estos momentos de hacer ningún juicio que lleve a confrontar sin más, por tanto, nosotros no nos situamos en ese espacio, si otros quieren hacer partidismo y política de esta cuestión, no van a contar con nosotros, nosotros vamos a estar con que los regantes tengan agua de calidad y permanentemente", ha manifestado.