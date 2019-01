Puig: "Se está planteando por parte de las derechas españolas un retroceso histórico y hay que combatirlo con ideas"

Publicado 10/01/2019 14:26:26 CET

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido este jueves que "se está planteando por parte de las derechas españolas un retroceso histórico y hay que combatirlo con ideas, desde la defensa de la convivencia y de la igualdad".

Así lo ha señalado ante los medios al ser preguntado cómo valora

los acuerdos que ha cerrado el PP con Ciudadanos (Cs) y con Vox para investir al líder 'popular', Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía.

"Es un pacto que viene a determinar el giro definitivamente a la derecha de la ultraderecha de un partido que en su momento anheló situarse en el centro derecha. Este viraje a la extrema derecha del PP es preocupante en tanto en cuanto se abrazan unos postulados que son extraordinariamente negativos para el conjunto de la población", ha dicho.

Puig considera "muy preocupante este giro del PP, que profundiza en esa visión derechista, de confrontación, de ruptura de la convivencia" y ve "una mala noticia que las derechas españolas no hayan sido homologables en su comportamiento a las derechas democráticas europeas, que aislaron a la ultraderecha".

Aquí, ha lamentado, "no solo no se aísla a la ultraderecha, sino que se abraza" y eso es "una mala noticia" no por la determinación del poder en sí, ya que las alternancias en política son "positivas para la democracia", sino porque "lo que se está planteando es un retroceso democrático".

El 'president' valenciano ha resaltado que hay un partido que dice que quiere acabar con las autonomías, que "no son un elemento cualquiera que puede ser intercambiable, están determinadas por la Constitución", y también se está "dilapidando todo el trabajo que se ha hecho contra la violencia de género", que es "el gran problema que tiene este país" y que se ha puesto en la mesa con "total irresponsabilidad".

Este debate, ha indicado, se está produciendo "absolutamente falto de realidad, falto de objetividad" y alentando "los viejos esquemas del machismo más rancio". Para Puig, en materia de igualdad de género no solo se trata de "no dar ni un paso atrás, hay que dar dos pasos hacia delante".