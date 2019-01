Puig sobre Podemos: "Me preocupa que se ponga el foco en lo interno de los partidos y no en la oferta a los ciudadanos"

Publicado 23/01/2019 14:36:35 CET

VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su "máximo respeto" a las decisiones que puedan adoptar los miembros de Podemos, después de la de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones de mayo con la plataforma Más Madrid, al tiempo que ha señalado que lo que le "preocupa" es que "muchas veces el foco esté en lo interno de los partidos y no pensando en cuál es la mejor oferta para los ciudadanos".

"La política debe intentar generar ilusión en base a unos proyectos hacia la sociedad y todo lo que sea fragmentación tiene derivadas complicadas", ha señalado Puig a los medios de comunicación, preguntado por la crisis en Podemos tras la salida de Errejón y si esta situación puede fragmentar el bloque de la izquierda en la Comunitat.

Al respecto, el también secretario general del PSPV ha destacado que Podemos en la Comunitat ha sido "un socio leal en esta legislatura" con su apoyo al Acord del Botànic y ha permitido que se hayan aprobado los presupuestos "en tiempo y forma siempre". "El factor estabilidad es básico para la sociedad, la economía y la convivencia y eso ha funcionado adecuadamente", ha apuntado.

Por ello, ha eludido valorar la situación de la formación morada y ha considerado que "cada uno internamente tiene que intentar generar los mejores espacios de diálogo y coexistencia". En cualquier caso, ha puntualizado que los miembros de Podemos tienen "la libertad" de actuar.

"Yo lo miro desde el máximo respeto y, en este caso, con mayor afecto a quienes han sido unos socios leales y han ayudado a que la gobernabilidad en la Comunitat haya sido claramente un proceso de cambio, transformación y de un nuevo paradigma que ha sido beneficioso y ha propiciado que todos los indicadores hayan mejorado", ha subrayado.

"EFERVESCENCIA EXCESIVA"

Para Puig, en la actualidad "hay una efervescencia muchas veces excesiva" en lugar de "analizar las cuestiones con cierta mirada a medio plazo y ver cómo se van produciendo los distintos movimientos". A su juicio, "parece que siempre se esté hablando de lo ultimo" y en una "convulsión permanente" que "no es buena para el ejercicio razonable de la política que exige una producción y no puede ser la inmediatez". "La repuesta inmediata muchas veces no es la más adecuada", ha puntualizado.

De este modo, ha manifestado que lo que le "preocupa" es que "muchas veces el foco esté en el interno de los partidos y no pensando en cuál es la mejor oferta que podemos hacer a los ciudadanos". "La política debe intentar generar ilusión en base a unos proyectos hacia la sociedad y todo lo que sea fragmentación tiene derivadas complicadas", ha indicado Puig.