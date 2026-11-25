Archivo - El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha afirmado que, "si hay una bofetada en términos desde luego no físicos sino electorales, habría que dársela a aquellos que insultan diariamente".

Así se ha pronunciado antes de participar en un diálogo sobre financiación autonómica junto al ministro de Hacienda y número 2 del PSOE al Congreso, Arcadi España, preguntado por la polémica generada tras un mitin del PSOE en Ontinyent (Valencia), donde la ministra de Ciencia, Diana Morant, se refirió al debate electoral entre Sánchez y Feijóo y dijo ante los asistentes: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente (Pedro Sánchez) le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas (a Feijóo)". El PP le ha instado a pedir disculpas públicas mientras que la dirigente socialista ha defendido que "todos" menos los 'populares' "entendieron la metáfora".

Interpelado sobre qué le parecen las palabras de Morant dado el "talante muy tranquilo" de él, Ximo Puig ha respondido que "cada uno tiene su talante" y ha subrayado que el PP "ha hecho una campaña llamándole 'hijo de la fruta' al presidente del Gobierno, que eso en ningún país de Europa sería admisible".

"Nadie que aspire a ser presidente del gobierno puede llamarle al presidente democráticamente elegido hijo de puta. Eso es intolerable. En ningún país europeo eso se permitiría. Desgraciadamente, el PP ha elevado a tal nivel los decibelios del insulto que se ha normalizado. Y esto es lo que hay que acabar de una vez", ha remarcado el 'expresident'.

Ximo Puig ha remarcado que "eso solo se acaba, no por la violencia, sino por el voto". "Y el voto tiene que ser no a la violencia, a ningún tipo de violencia, tampoco a la violencia verbal", ha defendido.