Puig subraya la necesidad de aprobar los PGE y alerta: la alternativa al Gobierno está "vinculada a la extrema derecha"

Publicado 07/01/2019 13:30:32 CET

Señala que "la visión" de Pedro Sánchez es "intentar aprobar los presupuestos y hacer la legislatura con la cronología normal"

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que "la visión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "intentar aprobar los presupuestos y hacer la legislatura con la cronología normal", y ha hecho un llamamiento a los grupos, sobre todo a los "progresistas, abiertos, de centro" al respecto, porque "en estos momentos la alternativa a este gobierno es una gobernanza vinculada a la extrema derecha".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado si Pedro Sánchez le ha comunicado que no habrá un 'superdomingo electoral' en mayo. Según ha dicho, habló con él hace unas semanas, no en las últimas horas, y la posición de Sánchez "es bien clara, intentar aprobar los presupuestos", por lo que "hasta 2020 teóricamente no tiene que haber elecciones si no hay una debilidad parlamentaria que haga imposible la gestión".

Así, ha indicado que la alternativa en estos momentos al gobierno actual estaría "vinculada a la extrema derecha" y ha lamentado que la "foto fija" que muestran las encuestas apuntan a "unas posiciones derechizadas" y eso "le preocupa". "Me preocupa que haya irrumpido ya en una institución la extrema derecha, me preocupa sobre todo lo que representa".

Para Puig, lo que debe hacer el Gobierno "es plantear los presupuestos, llevarlos al Parlamento y que los grupos, con las enmiendas y desde el debate cada uno defienda lo que piensa, pero finalmente teniendo claro que hay que llegar a un acuerdo".

Ha remarcado que sería "muy positivo" para la Comunitat que se aprobaran esas cuentas y que el Gobierno cumpla la palabra dada, con el 10% de las inversiones para los valencianos, asumiendo también los compromisos acordados en sanidad o dependencia, que permitirían a la región "en el periodo transitorio hasta el nuevo modelo de financiación tener más recursos".

"Los presupuestos son buenos para España, para la Comunitat Valenciana y los partidos que en un momento dado apoyaron a Sánchez en la moción de censura tienen que ser coherentes con lo que hicieron, participar en ese debate y aprobar unos presupuestos que darán estabilidad, ocupación y progreso a España y a la Comunitat Valenciana", ha asegurado.