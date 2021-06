Puig ve en la carta de Junqueras "un paso positivo" y advierte que "no hay opción alternativa al diálogo"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que admite que los indultos a presos del 'procés' pueden "aliviar el conflicto" y que la vía unilateral no es viable, es "un paso positivo" y va en la dirección "correcta" de "buscar puntos de encuentro". "No hay opción alternativa al diálogo", ha aseverado el dirigente autonómico.

Así se ha pronunciado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la misiva abierta conocida este lunes en la que Junqueras defiende que la amnistía es la mejor solución, pero que "cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino".

Al respecto, Ximo Puig ha considerado que este es "un paso positivo en ese diálogo absolutamente imprescindible", al tiempo que ha advertido que "no hay opción alternativa al diálogo, no hay opción alternativa a la política que no lleve a mayor enfrentamiento, confrontación y esterilidad". "Es el tiempo de la política y a través del diálogo se puede avanzar", ha insistido.

El también líder de los socialistas valencianos ha reconocido que hay "posiciones muy diferentes entre el independentismo y lo que significa la defensa de al Constitución y el Estado de Derecho", pero ha recalcado que "debe haber un valor fundamental, el de la convivencia".

"CONVIVENCIA FÉRTIL"

"Y la carta de Junqueras --ha continuado-- va en la posición correcta de intentar buscar vías de encuentro. Necesitamos que ese diálogo exista y que podamos ir posicionándonos en favor de una convivencia fértil".

Y ha agregado: "En este momento, la agenda común es la superación de la pandemia y la reactivación económica y social y a parir de ahí, desde las legítimas aspiraciones, lo que se debe entender es que el Estado de Derecho se tiene que cumplir, actuar en ese marco y buscar puntos de encuentro que beneficien a la mayoría. La política ha de servir para solucionar problemas alas personas, no para crearlos".