Rambleta cumple siete años "reivindicando la necesidad de cultura" con una oferta de teatro, danza y fotografía

La Rambleta de València celebrará a lo largo del mes de marzo sus siete años de existencia "reivindicando la necesidad de la cultura" con una programación que reflexiona sobre la identidad individual y colectiva, a través del teatro, la danza, la fotografía y el pensamiento.

El espacio cultural recuerda, a través de un comunicado, que "han transcurrido siete años desde que se inauguró Rambleta un 2 de marzo de 2012, fruto de la lucha de los vecinos del barrio de Sant Marcel·lí".

"Siete años de un sueño hecho realidad con mucho esfuerzo y pasión entre bambalinas para que este proyecto nazca, crezca y se consolide. Siete años de un espacio de convivencia artística y de pensamiento, donde vivir de cerca la cultura, la genialidad del talento, la inspiración y la creatividad. Siete años dotando a València de nuevos formatos culturales de gran valor que se extienden a otros espacios y centros de la ciudad", aseguran los responsables del centro.

Este mes de marzo, este "inquieto" proyecto, que desde sus inicios "ha defendido la cultura desde la diversidad, sin prohibiciones", celebra su aniversario manteniendo la esencia con la que empezó: "ser el catalizador que agita, acerca y promueve la cultura en València respaldando y fomentado todas sus manifestaciones artísticas".

En este séptimo aniversario, Rambleta mira al futuro con una única apuesta: la cultura en su sentido más amplio y por eso, razonan, "no ofrece datos o cifras, no porque no sean importantes, que lo son porque reflejan la importancia que tiene la cultura para la ciudad, sino porque en esta ocasión quiere destacar la necesidad de la cultura, un derecho de primera necesidad y en estos momentos más que nunca".

En este sentido, la entidad cultural señala que "la cultura es la base de cualquier sociedad, es la que nos otorga una identidad individual y colectiva, su diversidad nos enriquece como individuos autónomos, libres y tolerantes, y nos garantiza el desarrollo social". "Una sociedad que ve mermada su cultura, ve mermados sus valores, queda expuesta a los intereses del poder. Una sociedad sin cultura es una sociedad rota, sin conocimiento, sin empatía, y subyugada y radicalizada por la manipulación" reflexionan.

La programación de este 'cumpleaños' arrancará el 1 de marzo con 'Placeres íntimos', que se representará también el sábado, día 2, una obra que dirige José Martret, del sueco Lars Norén, uno de los dramaturgos europeos más importantes del momento.

Se trata de "una pieza brutal, cruel y sádica bajo el universo de la pareja, que realiza un relato sobre las relaciones tóxicas que provocan el desgaste y la pérdida de identidad de las personas que se encuentran atrapadas en estas relaciones por un vínculo irracional".

El 6 de marzo, con 'Futuro imperfecto', el centro se volverá a aproximar al mundo que viene a través del testimonio de voces relevantes de la actualidad. Una nueva expedición abordará África en torno a la globalización y las migraciones; por qué existe una desafección por parte de los denominados países "desarrollados" hacia territorios como África y Oriente Medio; y descubrirá la verdadera identidad africana, cuya diversidad y riqueza cultural es la base para la construcción de su futuro. Todo ello con el testimonio de primera mano del periodista y corresponsal en África Xavier Aldekoa, que será entrevistado por Karlos Zurutuza, reportero en Oriente Medio.

Posteriormente, una mesa redonda ahondará en el nuevo reporterismo gráfico a través del cómic. Moderada por el director de Altaïr Magazine, Pere Ortín, contará con las autoras Cristina Durán y Susanna Martín, el periodista Álvaro González y el editor de Norma, Luis Martínez.

VENTANA ABIERTA A LA FOTOGRAFÍA VALENCIANA

El 29 de marzo, se abrirán las puertas de 'Catástrofes de 2ª Especie', una exposición colectiva fotográfica de artistas valencianos que explora los accidentes esenciales en la configuración de la identidad individual y colectiva.

Esta exposición, producida por Rambleta y comisariada por Estela Sanchis, reunirá las obras de Alberto Feijóo, Pablo Casino, Sandra Ferrer, Carmen Gray, Mati Martí, Raúl Pérez, Paula Prats y María Tinaut.

En cada una de ellas, la fotografía desencadena un entramado de relaciones, afectos, consecuencias, flujos de pensamiento, búsqueda de identidad y reacciones a la progresiva desafección con el mundo a la que estamos abocados.

Asimismo, el 29 de marzo se representará 'Meeting point', un espectáculo de Asier Zabaleta que habla de los lugares donde se encuentra la gente, de los charcos que hay que cruzar para ello y del tiempo que hay que esperar. Ha ganado del Premio Max al Mejor Espectáculo de Calle 2018 y el Premio al Mejor Espectáculo Callejero de Euskadi por Unore Azoka 2017.