Reabren los centros educativos afectados por la dana Adam a excepción del IES Gabriel Ciscar de Oliva

IES Gabriel Ciscar de Oliva - INSTAGRAM CARMEN ORTÍ

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos que han resultado afectados por la dana Adam han reabierto a excepción del IES Gabriel Ciscar de Oliva (Valencia), una localidad que ha sufrido multitud de daños a causa del temporal.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación, en estos momentos se está valorando la hoja de ruta de actuación en ese centro de Educación Secundaria.

Desde la administración autonómica han recordado que la titular de Educación, Cultura y Universidades y varios directores generales y territoriales se han desplazado a los centros educativos más afectados por la dana Adam.

En este sentido, Carmen Ortí visitó este martes el IES Gabriel Ciscar de Oliva, el más afectado de los centros, con el desprendimiento de un muro y una gran acumulación de barro y cañas.

Por su parte, la representante de STEPV Beatriu Cardona ha visitado también las instalaciones del IES, que se encuentran cerca "de una zona de barranco, donde corre agua".

Esta portavoz incide en que el instituto presenta importantes destrozos en la planta baja, en los los talleres de Formación Profesional.

En este punto, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el equipo docente, que "ha trabajado de manera voluntaria para limpiar el barro y sacar los muebles y archivos que han quedado inservibles".