Rescatan a una mujer de 70 años que se encontraba inconsciente en su casa en Catarroja

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia rescataron este viernes a una mujer de 70 años que se encontraba inconsciente en su casa en Catarroja (Valencia), según han informado desde este cuerpo.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, por su parte, movilizó una unidad del SAMU y otra de SVB, cuyos equipos médicos trasladaron a la mujer al Hospital La Fe de València.

Efectivos del Consorcio se desplazaron pasadas las 19 horas a la calle Maestro Manfredo Monforte, en Catarroja, para realizar un rescate con apertura de puerta. La mujer no respondía y fue evacuada por la fachada. Tras ello, fue transferida a los medios sanitarios. Actuaron una dotación de Catarroja y otra de Paterna con un vehículo de altura.