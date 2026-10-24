Rescatan a una mujer de 70 años que se encontraba inconsciente en su casa en Catarroja

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Imagen del rescate - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 24 octubre 2026 11:56
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   VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia rescataron este viernes a una mujer de 70 años que se encontraba inconsciente en su casa en Catarroja (Valencia), según han informado desde este cuerpo.

   El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, por su parte, movilizó una unidad del SAMU y otra de SVB, cuyos equipos médicos trasladaron a la mujer al Hospital La Fe de València.

   Efectivos del Consorcio se desplazaron pasadas las 19 horas a la calle Maestro Manfredo Monforte, en Catarroja, para realizar un rescate con apertura de puerta. La mujer no respondía y fue evacuada por la fachada. Tras ello, fue transferida a los medios sanitarios. Actuaron una dotación de Catarroja y otra de Paterna con un vehículo de altura.

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