Rescatan a un perrito en Sollana tras quedar atrapado en el desagüe de su casa - CPBV

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado a un perrito después de quedar atrapado en el desagüe de su vivienda en la localidad valenciana de Sollana.

Los bomberos realizaron pequeñas excavaciones para localizar al animal y finalmente lograron encontrarlo y rescatarlo. En este dispositivo actuó una dotación del parque de Silla, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos.

En el vídeo del rescate, difundido por el organismo provincial en redes sociales, se puede ver cómo los efectivos sacaron al perrito del desagüe en buen estado.