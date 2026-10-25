Restablecida la circulación en la línea 4 de Metrovalencia tras el descarrilamiento de un tranvía

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VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea 4 de Metrovalencia ha sido restablecida este domingo a mediodía tras el descarrilamiento de un tranvía a primera hora de la jornada.

Los tranvías circulan con retraso, tal como ha informado Metrovalencia en redes sociales.

A primera hora de este domingo, un tranvía había descarrilado en la parada de Metrovalencia Pont de Fusta y había obligado a cortar la circulación desde citada estación hasta Empalme