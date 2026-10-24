Revelan en El Tabayá de Aspe que el poblado de la Edad del Bronce se ocupó durante más de mil años

Archivo - El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, en su visita al MARQ. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en el yacimiento de El Tabayá de Aspe, realizados por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), han documentado nuevas viviendas y sepulturas. Además, han confirmado que este poblado de la Edad del Bronce estuvo ocupado durante más de mil años.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha valorado "muy positivamente" estos últimos avances y ha manifestado que "la Diputación mantiene firme su apuesta por la investigación arqueológica a través de Plan de Excavaciones gestionado por el MARQ, que nos proporciona grandes descubrimientos y excelentes herramientas para profundizar en nuestro pasado como territorio y conocer nuestra historia".

Las obras en El Tabayá, que comenzaron en 2023, cumplen este año su cuarta campaña consecutiva, dirigida por el arqueólogo del MARQ Juan Antonio López Padilla, dentro del proyecto 'Sociedad y espacio social en el extremo nororiental del Argar' y en el Plan Provincial de Excavaciones e Investigaciones Arqueológicas.

Este proyecto de excavación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Aspe, a través de su Concejalía de Cultura y de los técnicos del Museo Histórico Municipal, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

HALLAZGOS

Asimismo, en las campañas más recientes se ha ampliado la superficie estudiada y ha permitido que se hayan encontrado nuevas estructuras y viviendas. También se han recuperado datos valiosos sobre las sepulturas, que permiten reconstruir con más detalle la historia del poblado. Por otra parte, y gracias a datos de más de veinte dataciones por radiocarbono, este sábado se sabe que el lugar estuvo ocupado durante más de mil años.

Entre los hallazgos más destacados, hay numerosas vasijas de cerámica hechas a mano, utensilios de piedra y de hueso, así como adornos de marfil y de concha. Son materiales que aportan información valiosa sobre la vida cotidiana de sus habitantes y confirman el potencial de un yacimiento que aún guarda muchas incógnitas, tal como ha explicado López Padilla.

El Tabayá es uno de los yacimientos de la Edad del Bronce más importantes de la provincia de Alicante y uno de los más relevantes del Sureste peninsular. En este territorio vivió la Cultura de El Argar entre el 2.200 y el 1.500 a.C., hace unos 4.000 años. Esta sociedad está considerada "una de las más avanzadas de la Europa de su tiempo".

Además, el poblado es uno de los enclaves argáricos situados más al norte que actuaba como un punto de control estratégico sobre la frontera que separaba las tierras de El Argar, en el Bajo Segura y el Bajo Vinalopó.

Este paraje se excavó por primera vez entre 1987 y 1991, en cuatro campañas dirigidas por Mauro S. Hernández Pérez, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Estos trabajos arqueológicos mostraron que el lugar estuvo habitado durante "mucho tiempo" y sacaron a la luz varias sepulturas bajo las viviendas, una costumbre típica de la cultura argárica.

En las décadas siguientes, el MARQ ha excavado otros yacimientos de la misma época, como el Cabezo Pardo (San Isidro), Laderas del Castillo (Callosa de Segura) y San Antón (Orihuela).