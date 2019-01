Ribó: "Blasco Ibáñez nos importa pero no podemos devolver a la fundación algo que es del Ayuntamiento"

Publicado 09/01/2019 15:36:52 CET

Espera resolver el conflicto sobre el legado del autor "de una manera amigable porque, si no, la única manera es en los tribunales"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado este miércoles el interés del Ayuntamiento por la figura y el legado del escritor y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez y ha defendido que los fondos del autor permanezcan en esta ciudad. En este sentido, ha indicado que la petición que hace la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez para que dicho legado le sea devuelto tras finalizar el convenio de cesión es "un objetivo imposible" porque se trata de una propiedad municipal.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras visitar las instalaciones de Casa Caridad, preguntado por el futuro de los fondos del autor que alberga la Casa-Museo Blasco Ibáñez de la ciudad, dependiente del Ayuntamiento, tras haber vencido el convenio suscrito entre dicha fundación y el consistorio para el uso y exhibición de fondos del autor para el periodo 2012-2017 y la prórroga de un año acordada coincidiendo con la celebración en 2018 del Año Blasco Ibáñez.

"Blasco Ibáñez nos importa. La fundación plantea un objetivo que no es posible, que devolvamos una serie de documentación de Blasco Ibáñez que en su momento fue cedida. Ni yo ni nadie del Ayuntamiento puede dar a nadie una cosa que es del Ayuntamiento", ha asegurado a este respecto el primer edil.

Tras ello, ha precisado que en este asunto se sigue, como "siempre", lo que señalan "los informes jurídicos que tenemos del Ayuntamiento". Joan Ribó ha manifestado que esos informes "son contundentes en ese sentido" y ha insistido en que "dicen que esa propiedad es del Ayuntamiento y que no se puede revertir". "Lo que no puede hacer el alcalde ni nadie es dar a alguien algo que es propiedad del Ayuntamiento, es imposible", ha declarado.

El responsable municipal ha señalado que no respetar lo que indican supondría "prevaricar". "Lo único que no podemos hacer, porque sencillamente, prevaricaríamos, es lo que nos exige la fundación, que le devolvamos ese legado", ha subrayado.

"No voy a decir ese dicho castellano de Santa Rita Rita lo que se da no se quita pero de alguna forma es muy claro que cuando se hace una cesión y se cumplen todas las coordenadas no se puede tirar atrás. Por supuesto, nosotros no podemos tirarlo atrás", ha añadido Ribó, al tiempo que ha apuntado que "el único que podría tirar atrás" esa cesión "es un juez, nadie más".

El alcalde ha indicado que espera que el conflicto por el legado "se pueda resolver de una manera amigable" porque, "si no, la única manera posible es en los tribunales". A su vez, ha expuesto que desde el consistorio se trabaja "con la idea de acercar posturas" para lograr una solución.

Joan Ribó, que ha recordado la reciente celebración del Año Blasco Ibáñez y todas las actividades que se han desarrollado con motivo de esta conmemoración, ha aseverado que el consistorio valenciano es el "primer interesado" en este autor, su obra y su legado tengan "un peso muy importante en la ciudad". "Blasco Ibáñez, para el Ayuntamiento de València y para todos los valencianos es una figura fundamental que queremos dignificar y potenciar", ha manifestado.

Ribó ha valorado de este modo "todo" el patrimonio del escritor y político que hay en el Ayuntamiento y ha aludido de nuevo al convenio suscrito por el equipo de la anterior alcaldesa, Rita Barberá, para la cesión de los fondos y su difusión, así como la aportación económica a la fundación a la que se comprometió la administración local.

El alcalde ha afirmado que el consistorio sigue "interesadísimo en continuar trabajando en esta dirección" y ha confiado en que pueda ser de esa manera. A este respecto, ha explicado que desde el Ayuntamiento se ha ofrecido a la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez "firmar un convenio" nuevo, "con más tiempo" y "aumentar la participación económica" prevista.

Igualmente, el primer edil ha destacado que también se ha ofrecido a esta entidad incluir en el acuerdo "la participación de la Generalitat" con el fin de que este "pueda tener un mayor peso". En esta línea, ha asegurado que tiene "la voluntad explícita de la Generalitat de participar en este posible acuerdo".