Ribó "entiende" la protesta de 'València no està en venda' pero señala que "no puede reescribir la historia"

Publicado 12/05/2019 15:56:48 CET

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, ha afirmado que "entiende perfectamente el mensaje" de los manifestantes concentrados este sábado del colectivo 'València no està en venda' en rechazo a planes de urbanismo y por una mayor protección de la huerta, aunque el primer edil ha recalcado que "no se puede reescribir la historia".

Así se ha expresado, en declaraciones a los medios, durante un acto de campaña organizado por Compromís en la Marina este domingo, preguntado por la manifestación celebrada este pasado sábado. Ribó ha señalado que "hay elementos en que (los manifestantes) tienen razón", por lo que ha pedido "no solo pensar en los intereses de determinadas grandes empresas, que "se tienen que respetar", sino también diseñar el urbanismo "en función de las personas".

Del mismo modo les ha enviado un mensaje a los participantes en la protesta: "Este gobierno en esta legislatura ha cogido 120.000 metros cuadrados de huerta que estaban destinados a ser construidos, los hemos retirado y los hemos mantenido como huerta".

"Lo que no podemos hacer es rescribir la historia anterior a Compromís", ha señalado el alcalde, al tiempo que ha remarcado que desde que su coalición accedió al gobierno municipal "se han cambiando cosas".

Así, ha señalado que a título personal "le enfada" que, cuando va al Saler, ve "edificios" que no le gustan. "Pero no puedo cambiarlos porque tendría que gastar todo el presupuesto pagando indemnizaciones y eso no lo podemos hacer", ha añadido.

"Hay cosas que por desgracia que no podemos hacer, lo que podemos lo cambiamos y tienen razón en el sentido de que tenemos que hacer un urbanismo pensando en las personas, respetando la huerta pero no podemos reescribir la historia", ha zanjado.