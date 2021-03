Ribó a la propiedad del Valencia CF: "Ya está bien de no respetar a los aficionados, a la ciudad y a la Generalitat"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este miércoles a los responsables del Valencia CF que "ya está bien de no respetar a los aficionados, a la ciudad y a la Generalitat", al tiempo que ha destacado que "hay una serie de leyes" que la propiedad de este club deportivo, "Meriton, y cualquier persona deben cumplir".

"Se debe decir con mucha claridad: Ya está bien de no respetar, en primer lugar, a los aficionados del club de fútbol; en segundo lugar, a la ciudad de València y, por supuesto, a la Generalitat. Ya está bien. Aquí hay una serie de leyes que Meriton y cualquier persona deben cumplir porque estamos aquí", ha expuesto Ribó.

El primer edil ha asegurado que comparte "totalmente lo que dijo ayer el presidente de la Generalitat", Ximo Puig, tras la reunión mantenida con el del Valencia CF, Anil Murthy. Este último planteó una posible prórroga de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) sobre la venta del actual estadio y el traslado al nuevo, y Puig afirmó que "no hay avances" y que "la credibilidad y el crédito de Meriton está bajo mínimos".

Joan Ribó ha hablado de este asunto tras la reunión que ha mantenido con el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, preguntado al respecto.

El responsable municipal ha destacado que desde el Ayuntamiento de València se ha dicho al club deportivo, "por activa y por pasiva, que no estábamos dispuestos a prolongar la ATA, a ampliarla en el tiempo si no había una opción muy clara de que comenzaban las obras --el reinicio de las del nuevo Mestalla-- y de que comenzaba a haber cosas tangibles".

En esta línea, ha considerado que se tendrán que "tomar las medidas necesarias" por no cumplir los plazos de la ATE. "No estamos aún en el momento pero que sepan que va en serio", ha subrayado Ribó, que ha recordado que la ATE caduca a mediados del próximo mes de mayo.

"Creo que es el 15 de mayo cuando es definitiva pero miras y la sensación es esa. Se tendrán que comenzar a tomar desde Urbanismo --la delegación de Desarrollo Urbano de consistorio-- y desde la Generalitat las medidas necesarias. Eso va a perjudicar todos los valores económicos", ha planteado.

"HACIA EL PRECIPICIO"

Preguntado por las declaraciones sobre la ATE de la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que ha dado "por muerta" la ATE, el alcalde ha dicho que aunque no se atreve a decir eso "de una manera contundente, todo indica" que se va "hacia el precipicio".

"No me atrevo a decir esto de una manera contundente, pero todo indica que vamos en el camino directo, vamos directos al precipicio", ha manifestado Joan Ribó.

Asimismo, preguntado por la solución que se le podría dar al nuevo estadio de Mestalla si se anula la Actuación Territorial Estratégica, el, el primer edil ha respondido "vamos a estudiar" aunque ha confesado que su "deseo" y lo que le gustaría es que "se le diera una solución valenciana".

"HUELE A HUMO"

Respecto al comunicado emitido este miércoles por los responsables del Valencia CF, en el que su presidente ha lamentado "las declaraciones de Ximo Puig y sus ataques irresponsables a Meriton", Ribó ha indicado que "huele a humo, a despistar y a no hacer nada".

"En ese comunicado lo único que he visto es que no hay ningún compromiso. Continuamos sin ningún compromiso sobre el tema. Si no hay compromisos, nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que dice la legislación vigente", ha asegurado el alcalde.