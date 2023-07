Ribó tilda de "lamentable" el modelo del "mínimo esfuerzo" del gobierno de Catalá: "No se ha avanzado nada"

Considera un indicador que los cuatro concejales de Vox dispongan de la "exclusividad" siendo parte de la oposición

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, ha tildado de "lamentable" el modelo de gobierno del "mínimo esfuerzo" de la alcaldesa de València, María José Catalá: "No se ha avanzado absolutamente nada en cuanto a la asignación de competencias, y me parece muy lamentable".

Así se ha mostrado Ribó tras la celebración de la sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces, en la que la alcaldesa de València ha dado a conocer la nueva configuración del ejecutivo.

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís ha indicado que la primera reunión ha dejado ver un gobierno "muy cansado" pues, según ha señalado, el documento que se les ha presentado este miércoles en la reunión es un documento que "ya" conocían desde hace 15 días.

"No es un modelo de gobierno de querer trabajar, es un modelo de tener el mínimo esfuerzo. Y, repito, lo que se nos ha dado y que aprobarán el próximo viernes es un documento que conocimos hace 15 días. No se ha avanzado absolutamente nada en cuanto a la asignación de competencias, y me parece muy lamentable", ha censurado.

Asimismo, ha criticado la reducción de las comisiones que pasan de 6 a 4 y también la disminución del número de personas por comisión, lo que ha considerado que son "elementos para trabajar menos".

"Este municipio, València, tiene 800.000 habitantes, se merece una dedicación importante. Nos parece intolerable que se reduzca el número de comisiones, que se reduzca el número de personas que estén en las comisiones. Se podía mantener la mayoría perfectamente como se ha mantenido en la pasada legislatura, con nueve miembros, se ha reducido concretamente a siete y de esta manera una persona más queda libre, parece que el único objetivo es trabajar al mínimo posible", ha aseverado Joan Ribó.

Respecto al traslado de todos los miembros de los Grupos Municipales de Compromís y PSPV, excepto Vox, de la tercera planta del Ayuntamiento --que siempre ha sido destinada para los grupos de la oposición-- a un edificio en la calle Convento San Francisco, Ribó ha indicado que le parece "bastante intolerable" y ha incidido en su desacuerdo con que "se nos saque de esta casa porque somos parte electa del gobierno municipal".

"Hemos estado pidiendo estar en esta casa como miembros electos y se nos ha enviado a una casa de al lado. Esto es una cosa nueva, yo he estado en la oposición en esta casa y estaba en el tercer piso y lo que pedíamos era estar en el tercer piso como nosotros adecuamos los pisos para que ellos pudieran estar cómodos", ha señalado.

Finalmente, en referencia a la asignación por parte del nuevo gobierno municipal de la dedicación exclusiva a los cuatro concejales de Vox, Ribó ha señalado que "es un indicador". "Yo no sé muy bien de qué, pero es un indicador de que en definitiva, Vox cumplirá la función de dar la mayoría a este gobierno", ha subrayado.

Y ha insistido: "Yo no sé si entrarán poco a poco en el gobierno o están en esta posición, ellos lo decidirán. Pero evidentemente, cuando un partido no tiene competencias de gobierno, no parece razonable que tenga todas las exclusivas y que todas las dedicaciones normales sean para la oposición. Estamos, poco a poco, aproximándonos a que Vox participe en el gobierno de este ayuntamiento".