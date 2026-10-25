Ricardo Gabaldón y Belén Hoyo, '2' y '3' del PP por Valencia al Congreso y Alma Alfonso encabeza la lista al Senado

Archivo - Ricardo Gabaldón - DIPUTACIÓ - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, y la diputada nacional Belén Hoyo son los números '2' y '3' respectivamente de la lista del Partido Popular por Valencia al Congreso de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La lista del PP por Valencia a la Cámara Baja la lidera la alcaldesa de València, María José Catalá, tal como anunció la propia primer edil el pasado viernes. Fernando de Rosa será el '4', Esperanza Reynal, la '5' y el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, el '6'.

Según confirman fuentes del PP provincial, Alma Alfonso, Luis Santamaría y Ruth Sánchez completan la lista del PP por Valencia al Senado.