Rodrigo Cuevas presentará su 'Manual de Belleza' en la Sala Auditorio Roig Arena en octubre de 2027

Archivo - El cantante y compositor Rodrigo Cuevas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Cuevas incluye la Sala Auditorio Roig Arena de València en su gira 'La belleza', con un concierto programado para el 15 de octubre de 2027.

El artista asturiano presentará una nueva propuesta escénica en la que "los límites entre los sueños y la realidad se difuminan, dando forma a un universo donde la tradición, la emoción y la creatividad conviven sobre el escenario", avanza la organización en un comunicado.

La gira servirá además para presentar en directo 'Manual de Belleza', su nuevo trabajo discográfico y cierre de la trilogía iniciada con 'Manual de Cortejo' y continuada con 'Manual de Romería'. El álbum, formado por diez canciones, nace del folclore y la tradición popular como punto de partida para construir una propuesta contemporánea que incorpora colaboraciones de artistas como Massiel y Mala Rodríguez.

Fiel a su particular lenguaje artístico, Cuevas llevará al escenario un espectáculo transgresor y visualmente impactante, sustentado en elementos profundamente ligados a la cultura popular asturiana y en las múltiples referencias que conforman su imaginario creativo. Música, performance, humor y raíz se combinarán en una propuesta única que ha convertido al artista en una de las voces más singulares de la escena cultural actual.

Las entradas para el concierto de Rodrigo Cuevas salen a la venta este jueves, 22 de octubre, a las 10.00 horas en roigarena.com.