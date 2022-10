'El que sabem' abre el concurso de la Mostra con un retrato coral sobre "València y sus cicatrices"

La ópera prima de Jordi Núñez cuenta con Rosita Amores y Samantha Hudson como estrellas invitadas

La 37 Mostra de València-Cinema del Mediterrani inaugurará la Sección Oficial a concurso con 'El que sabem', la ópera prima de Jordi Núñez que ofrece un retrato generacional de un grupo de amigos que siente los primeros efectos de la edad adulta. La cinta "habla de València y sus cicatrices", según su realizador.

Se trata de una producción de Pegatum Transmedia rodada durante la pandemia y protagonizada por un elenco de jóvenes promesas como Nakarey, Javier Amann, Mauro Cervera i Just, Tània Fortea y Roberto Hoyo, entre otros. A este retrato coral se suman como estrellas invitadas, Rosita Amores y Samantha Hudson.

"Son un grupo de personajes que han visto los errores de la generación anterior y que los tienen interiorizados; eso supone una fuente de confrontación, pero también de comicidad", asegura el director.

La cinta, que tuvo su estreno en la 52 edición del Festival de Cine de India (IFFI) y que después ha pasado por otros certámenes como el OUTshine LGBTQ+ Film Festival de Miami, tiene a la ciudad de València, y en concreto, a la zona de l'Horta Sur, como uno de sus grandes protagonistas.

En palabras de Jordi Núñez, "la película habla de València y sus cicatrices". "La idea era que el espacio no fuera solo un plató bonito, sino un paisaje emocional que se relacionara con los personajes y su proceso. A la vez me interesaba cómo se relacionaban ellos con estos espacios no tan comunes y el hedonismo tan típico de la ciudad", agrega.

La cinta cuenta además con varias participaciones estelares, como la de Samantha Hudson, la mítica vedette valenciana Rosita Amores, que vuelve a la gran pantalla a los 82 años, o la colaboradora habitual de Venga Monjas, Marga Castells.

IDIOSINCRASIA

Las Fallas están también presentes en el metraje: "La idiosincrasia de la ciudad se refleja también a través de los personajes mayores y la dificultad que eso supone para los protagonistas. Parece que dedicarte a lo que quieres pasa por salir de València, aunque es algo que se está rompiendo en los últimos tiempos", subraya el director.

Jordi Núñez (València, 1991) ha realizado cortometrajes, vídeos musicales y largometrajes desde su adolescencia. En 2009 ganó la primera edición del DKV Fresh Art. Su proyecto final de máster, el cortometraje 'Píxeles' (2015) acumula más de 11 millones de visitas en Youtube. Le siguen 'Amor de Dios' (2016) y 'Cachitos' (2017) que, junto al primero, cuentan con más de 60 premios y selecciones internacionales en festivales como Cinema Jove, Alfàs del Pi, LesGaiCineMad o Antonio Ferrandis. Actualmente prepara su segunda película, producida también por Pegatum.

La 37 Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebra hasta el 30 de octubre, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), Rambleta, València Film Office, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.