'Salvem les Fotos' de la UPV recupera 340.000 imágenes de familias afectadas por la dana con IA y ciencia

Ciencia, patrimonio e inteligencia artificial recuperan la memoria de las familias tras la DANA - UPV

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Salvem les Fotos UPV/Recuperar las memorias', que ha combinado restitución fotográfica e inteligencia artificial para devolver miles de recuerdos a las familias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, ha logrado recuperar 340.000 imágenes y ha contribuido a la reconstrucción de la memoria colectiva de las personas afectadas por la catástrofe.

Los resultados de esta iniciativa pionera, impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV), se han presentado este jueves en el Ayuntamiento de Catarroja. En el proyecto han participado la Facultad de Bellas Artes y el Instituto de Restauración del Patrimonio, con la colaboración del instituto VRAIN y la fundación ValgrAI, según ha informado esta entidad en un comunicado.

Nacido tras las inundaciones que arrasaron miles de álbumes familiares y fotografías personales, el proyecto, que se ha desarrollado durante los dos últimos años, combina técnicas de conservación y restauración de fotografías con la investigación de nuevas soluciones, que han permitido recuperar las partes dañadas de las imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial, con la colaboración en este caso del Instituto VRAIN de la UPV y la Fundación ValgrAI.

Gracias al trabajo conjunto de especialistas y profesionales en conservación y restauración, personal investigador, profesorado y estudiantado de la UPV, la iniciativa se ha convertido en una "referencia nacional" en la recuperación de patrimonio fotográfico afectado por catástrofes naturales, que ha permitido rescatar imágenes que, en muchos casos, "constituían el único testimonio gráfico de varias generaciones familiares".

Durante el acto también se han compartido con la ciudadanía algunos de los resultados destacados surgidos de la iniciativa. Por una parte, se ha presentado el documental 340.000, producido por la UPV, que reconstruye la evolución de 'Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias' a través de las voces de las personas que han hecho posible el proyecto.

El título alude al volumen de imágenes sobre las que ha trabajado el equipo durante los dos últimos años. La pieza audiovisual recoge las reflexiones de Esther Nebot, Pilar Soriano y Pedro Vicente-Mullor, codirectores del proyecto, quienes repasan el origen de una iniciativa.

"RETOS TÉCNICOS Y HUMANOS"

A través de sus testimonios, el documental muestra los "retos técnicos y humanos" afrontados durante estos dos años, las experiencias vividas junto a las familias afectadas y el impacto de un trabajo que ha permitido rescatar "miles de recuerdos que forman parte de la memoria personal y colectiva de los municipios afectados".

Por otro lado, se ha dado a conocer la 'Guía de buenas prácticas: IA generativa y restitución de fotografías', publicación elaborada a partir de la experiencia adquirida durante el proyecto y financiada por el Ministerio de Cultura (referencia 84/357), correspondiente a la Convocatoria de Ayudas para la Promoción de la Fotografía 2025.

Esta guía pretende ser una herramienta "de referencia" para promover el uso responsable de la inteligencia artificial en la recuperación de patrimonio fotográfico.

La jornada ha contado con la participación de Pedro Vicente-Mullor, investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV y codirector del proyecto; César Ferri, investigador de VRAIN-UPV y ValgrAI y Ana Cidad, directora gerente de ValgrAI, quienes han expuesto la evolución de la iniciativa y el "potencial" de las nuevas tecnologías para preservar recuerdos que forman parte de la historia personal y colectiva de los municipios afectados. La clausura ha estado a cargo de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Cidad, directora Gerente de ValgrAI, ha señalado que 'Salvem les Fotos UPV / Recuperar las memorias' es "la prueba de que la inteligencia artificial puede ponerse al servicio de algo tan humano como la memoria". "Gracias a la colaboración entre especialistas en conservación y restauración, investigadores e ingenieros, hemos conseguido desarrollar nuevas herramientas para restituir fotografías dañadas y devolver a muchas familias una parte de su historia", ha indicado.

Por su parte, Pedro Vicente-Mullor ha destacado que las fotografías familiares "constituyen un patrimonio de enorme valor, tanto personal como colectivo, que preserva historias e identidades irremplazables. Gracias al esfuerzo de profesionales y cientos de estudiantes, hemos conseguido recuperar más de 340.000 fotografías y devolver a las familias una parte fundamental de su memoria. Este proyecto demuestra la importancia de proteger el patrimonio fotográfico y el compromiso de la universidad con la sociedad".

Por su parte, Lorena Silvent ha destacado el "honor" de "haber acogido en nuestro Ayuntamiento la presentación de un proyecto tan valioso para las familias afectadas por la dana. Recuperar sus fotografías también forma parte de su recuperación emocional y de la memoria colectiva de nuestros pueblos".

Silvent ha destacado además el "papel fundamental" de las mujeres en el rescate y la restauración de las fotografías, así como en la conservación de la memoria familiar, "un trabajo muchas veces invisible que merece todo nuestro reconocimiento".

El acto público celebrado en Catarroja ha demostrado cómo la combinación de conocimiento científico, innovación tecnológica y compromiso social abre nuevas posibilidades para la recuperación de fotografías gravemente dañadas y con ello, para la restitución de la memoria personal y familiar.