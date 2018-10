Sánchez apela al diálogo para tratar el déficit de infraestructuras y la "justa reivindicación" de financiación

Publicado 09/10/2018 12:16:33 CET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la reivindicación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de una mejor inversión y financiación para la Comunitat Valenciana apuntando al diálogo y la búsqueda de consenso para "abordar el déficit de infraestructuras que padece y sufre esta comunidad", así como "la justa reivindicación de una financiación autonómica para este territorio".

Así lo ha indicado Sánchez en su intervención en el acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, tras escuchar las palabras de Puig, quien ha reclamado al Gobierno inversiones, financiación y lealtad institucional. Sánchez es el primer presidente que acude a esta celebración ya que, según ha dicho, considera era "un deber y una obligación" hacerlo.

El presidente ha reivindicado en su discurso la vigencia del Estado de las Autonomías coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución porque "no puede haber democracia en nuestro país si no se reconoce esa diversidad territorial en forma de estado autonómico y no puede haber esa diversidad reconocida territorialmente sin una democracia".

"Avanzar es precisamente seguir fortaleciendo esos lazos autonómicos y retroceder es precisamente volver a épocas pretéritas en que se reivindicaba de manera desafortunada la centralizacion como método de progreso", ha dicho.