Sánchez (Cs) no se plantea "a día de hoy" ser candidata en 2019:"Mi empeño es demostrar que hemos venido para quedarnos"

Publicado 11/03/2018 11:20:01 CET

Sobre posible pactos, asegura que la única línea roja es Compromís por la "vertiente independentista"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Cs en Les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado que "a día de hoy" no está en sus pensamientos ser candidata de la formación naranja a la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas de 2019.

"A día de hoy no está en mi pensamiento y lo digo con el corazón en la mano. Mi empeño sigue siendo sacar adelante este grupo y demostrar que Cs ha venido para quedarse en la Comunitat y que somos una propuesta seria que ha venido a gobernar en 2019", ha subrayado.

Así lo ha indiciado Sánchez en un entrevista a Europa Press en la que ha puntualizado que llegado el momento ya se planteará si se postula como candidata. "Todavía queda un año y eso en política puede ser mucho o poco", ha apostillado.

"Estamos en un punto en el que queda mucho por hacer y ya cuando llegue el momento me lo plantearé. A día de hoy mi empeño es seguir demostrando desde Les Corts que tenemos un gran proyecto para la Comunitat", ha insistido.

"INÉS ARRIMADAS SOLO HAY UNA"

Sánchez ha admitido que no se ve como la Inés Arrimadas de la Comunitat porque como su compañera "solo hay una" de la misma manera que Albert Rivera "solo hay uno". "Son distintos portavoces y distintas formas de hacer política", ha considerado para remarcar que, a su juicio, más importante que tener "un líder tan genial como Arrimadas, es contar con un gran equipo detrás". "El Real Madrid solo con Cristiano no sería tan bueno", ha bromeado.

Ha asegurado que los resultados obtenidos en los últimos comicios en Cataluña suponen un impulso y han servido para que en España se visualice más el proyecto de Cs, la labor de "sensatez" y la "visión constructiva" que está llevando a cabo el partido en todos los territorios del país. "Ahora la ciudadanía ve que Cs es un partido que ha venido para quedarse, que hemos presentado cosas muy interesantes siempre desde el consenso y la lealtad institucional y con un proyecto estable", ha destacado.

Sin embargo, ha puntualizado que de nada servirá mirarse "en el espejo de Cataluña", si no hay un trabajo que les respalde. "Las encuestas nos dan ese repunte, pero sin el trabajo no sirve de nada porque seríamos flor de un solo día. Vemos que ahora las críticas del resto de partidos hacia nosotros son bastante feroces, pero no podemos desviarnos de nuestro proyecto y que los zarpazos nos debiliten", ha considerado.

Cuestionada sobre posibles pactos, ha apuntado que la única línea roja que tienen de momento es Compromís por "esa vertiente independentista" que, a su juicio, "flaco favor está haciendo a las libertades y desarrollo de la Comunitat".

Asimismo, ve difícil un acuerdo con Podemos con los que ideológicamente están "en las antípodas", aunque ha reconocido que en Les Corts están llegando a acuerdo con ellos en algunas cuestiones. Por tanto, cree que para formar gobierno nunca lo haría con la coalición valencianista.

"PARA PACTAR CON EL PP TENDRÍA QUE REGENERAR SUS FILAS"

Sobre el PPCV, la síndica de Cs ha puntualizado que si la aritmética parlamentaria diese para pactar con los 'populares', el partido que lidera en la Comunitat, Isabel Bonig, "tendría que hacer una revisión y una regeneración en sus filas tremendamente grande" porque "pese a que reclama que se ha regenerado vemos como no es así y siguen manteniendo al señor (Francisco) Camps".

Para Sánchez, el PP tiene que tomarse la regeneración "un poco más en serio" y "debe apartar a aquellas personas que puedan tener sombra de corrupción". "Necesitamos borrar esa referencia de Comunitat igual a corrupción que estamos ya cansados y que no nos merecemos", ha lamentado.

A su juicio, conseguirlo es "difícil" por el daño que se ha hecho. "Ni yendo el PP puerta por puerta a todos los valencianos pidiéndoles perdón se va a olvidar lo que se ha hecho, cómo se ha sacado dinero de debajo de las piedras con tal de enriquecerse ellos y se ha gastado dinero de los valencianos en obras faraónicas. Es tanto el daño que ha hecho el PP que ni pidiendo perdón uno a uno y devolviendo todo el dinero podrían conseguirlo".

"ME ALEGRARÍA QUE EN POLÍTICA SE PUDIESE HABLAR EN FEMENINO"

Pese a que ha indicado que desconoce quienes van a ser las candidatas del resto de formaciones políticas, sí ha admitido que le "alegraría" que "se pudiese hablar de las nuevas líderes y que en política se hablara en femenino porque desgraciadamente es uno de los sectores que más masculinizado está".

Insistida por si le gusta Cantó como candidato, quien manifestó que le "encantaría serlo", ha señalado que "todo aquel afiliado de Cs que se encuentre preparado y esté motivado y le avale su trabajo" contará con su "total apoyo". "Lo principal es venir con ganas de trabajar. Así que llámese Cantó o X toda aquella persona que venga con ganas de trabajar y aportar será bienvenido y un buen líder", ha zanjado.