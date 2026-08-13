Sanidad activa el nivel de riesgo naranja por calor en más de un centenar de municipios de Valencia y Castellón

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana ( - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad ha activado para este jueves, 13 de agosto, el nivel de riesgo medio (naranja) por altas temperaturas en más de un centenar de municipios de Valencia y Castellón, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados del calor.
Según las predicciones disponibles y siguiendo los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad, la alerta afecta a comarcas de las provincias de Castellón y Valencia.
En concreto, en la provincia de Castellón, el nivel naranja se ha establecido en municipios del Baix Maestrat: Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maestre, Càlig, La Jana, Peñíscola, La Pobla de Benifassà, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs y Xert.
En els Ports, se activa en Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores y Zorita del Maestrazgo. En l'Alt Maestrat, estará en Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, La Serratella, La Torre d'en Besora, Tírig y Vilar de Canes.
Asimismo, el riesgo medio alcanza a localidades castellonenses de La Plana Alta: Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, La Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea.
En la Plana Baixa, afecta a Alfondeguilla, Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Borriana, Chilches/Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, La Vall d'Uixó, Vila-real y La Vilavella; y el municipio de Chóvar, en El Alto Palancia.
Por su parte, en la provincia de Valencia, Sanidad ha situado en nivel de riesgo naranja a municipios de La Ribera Alta: Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Villanueva de Castellón y L'Énova. También de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca.
La alerta de nivel medio también se extiende a la comarca de La Safor en Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, La Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga/Villalonga, Xeraco y Xeresa, junto a Dos Aguas y Macastre, en La Hoya de Buñol; y Pinet, en La Vall d'Albaida.