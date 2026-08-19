Sanidad decreta aviso rojo por calor para este miércoles en municipios de 24 comarcas de la Comunitat Valenciana

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 41ºC, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha decretado el riesgo alto/rojo por calor para este miércoles en municipios de 24 comarcas de la Comunitat Valenciana, en el marco del programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas y conforme a las predicciones disponibles. Además, localidades de 13 comarcas están en riesgo medio/nivel naranja.

Concretamente, el aviso rojo afecta a municipios en las comarcas de El Alto Mijares, El Alto Palancia, El Baix Maestrat, El Baix Segura/La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, El Vinalopó Mitjà, Els Ports, La Hoya de Buñol, La Marina Baixa, La Plana Alta, La Plana Baixa, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Safor, La Vall d'Albaida, L'Alacantí, L'Alcalatén, L'Alt Maestrat, L'Horta Nord, L'Horta Sud, Los Serranos y València.

Por su parte, en riesgo medio/nivel naranja permanecen municipios de las comarcas de El Baix Maestrat, El Comtat, El Valle de Cofrentes, El Vinalopó Mitjà, La Canal de Navarrés, La Costera, La Marina Alta, La Marina Baixa, La Ribera Alta, La Vall d'Albaida, L'Alacantí, L'Alcoià y L'Alt Vinalopó.

En concreto, los municipios en aviso rojo son Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver y Zucaina.

También, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid y Viver. Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà y La Salzadella. Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura y Jacarilla.

Así, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Crevillent, Elx y Santa Pola, así como Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart y Torres Torres.

Entre otros, Benaguasil, Benissanó, Bétera, L'Eliana, Gátova, Llíria, Marines, Nàquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra y Vilamarxant. Aspe, El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid y Novelda. Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores y Zorita del Maestrazgo.

También, Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre y Yátova. L'Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu y La Vila Joiosa. Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, La Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea. Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, La Vall d'Uixó, Vila-real y La Vilavella.

Asimismo, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón y L'Énova.

Igualmente, Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana y Sueca. Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà y Castellonet de la Conquesta. Daimús, La Font d'En Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco y Xeresa.

Pinet, Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicent del Raspeig. L'Alcora, Costur, Figueroles, Lucena del Cid, Les Useres y Xodos. Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benassal, Catí, Culla, La Serratella, La Torre d'En Besora, Tírig, Vilar de Canes y Vistabella del Maestrat.

Y Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig de Santa Maria, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques y Vinalesa. Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella, así como Alcublas y Pedralba, y València.

Ante episodios de calor extremo, la Conselleria de Sanidad incide en la importancia de proteger la salud y seguir las recomendaciones preventivas y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones básicas como beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada.

Además, recuerda que es importante comer ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras y proteger a personas mayores o vulnerables. Por otro lado, ante un posible golpe de calor hay que llamar al 112. Toda esta información está publicada en la página web de Sanidad y se difunde a través de sus redes sociales.

En este sentido, Sanidad aconseja también a la ciudadanía estar bien informada sobre el nivel de riesgo para la salud que hay cada día durante estos meses de verano y consultar los avisos que se emiten a través del sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas, que son difundidos a través de los canales oficiales. Este programa estará activo hasta el 30 de septiembre, salvo que las condiciones meteorológicas impliquen su modificación.

La finalidad de este programa es proteger la salud de las personas y reducir la morbimortalidad atribuible a episodios de calor extremo. Para garantizar que esta información llegue a toda la ciudadanía, se han establecido canales de comunicación y coordinación entre los distintos organismos implicados.

Los niveles de riesgo se muestran representados en diferentes colores: nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y el nivel 3 o riesgo alto (color rojo). Desde la Conselleria de Sanidad se emiten avisos cuando se determinan niveles de riesgo naranja y rojo, como es el caso de este miércoles.