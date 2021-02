Sanidad quiere iniciar la desescalada de la hostelería solo con las terrazas y el sector lo ve "insuficiente"

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad quiere iniciar la desescalada en la hostelería con la apertura parcial de las terrazas a partir del próximo 1 de marzo en toda la Comunitat Valenciana, pero el sector considera que se trata de una propuesta "insuficiente" que no cumple con las expectativas y pide que se inyecte más ayudas.

La subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, junto a diferentes técnicos de Salud Pública y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se ha reunido este martes con el sector a quienes ha trasladado su voluntad de iniciar el proceso con la apertura de la hostelería en los espacios al aire libre. Además, se ha acordado un nuevo encuentro el 9 de marzo en el que se valorará el efecto provocado por las nuevas medidas, según han informado fuentes de la Generalitat.

Por parte del sector han asistido el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (COHOSTUR), Manuel Espinar; el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (FOTUR), Víctor Pérez; y el presidente de la Asociación Hostelera de Castellón (ASHOCAS), Álvaro Amores.

Sin embargo, desde CONHOSTUR, que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA), consideran que la propuesta de abrir terrazas y con horario reducido es "insuficiente" y "no responde a las expectativas del sector".

Por contra piden la apertura de las terrazas manteniendo las distancias de seguridad, abrir el interior con un mínimo de aforo del 30% para permitir la apertura de todos los locales, que el horario de cierre coincida con el toque de queda, que está fijado a las 22.00 horas, y que los grupos de las mesas sean de seis personas.

Al respecto, el presidente de CONHOSTUR y de Hostelería Valencia, Manuel Espinar, ha recordado que "nos cerraron con una incidencia alrededor de 1.500 contagios y vamos a abrir por debajo de los 250 contagios". Por ello, considera "es incongruente" que "pretendan que abramos solo con un 50% en las terrazas" ahora que el nivel de incidencia está muy por debajo del momento del cierre, cuando la hostelería operaba con un aforo del 30% en el interior y del 50% en el exterior.

En ese sentido, ha advertido de que con estas condiciones "muchas empresas no podrán abrir" por no disponer de licencia de terraza, o porque hace "inviable" el negocio. Por ello, insisten en que se mantenga la potestad a cada empresa de decidir abrir o no y que esto quede determinado en el decreto para que desde la dirección de Trabajo se mantengan las condiciones de los ERTES. Asimismo, reclaman ampliar a una segunda fase el Plan Resiste con mayor dotación de ayudas.

Por su parte, Fotur ha pedido que se liberalicen todas aquellas actividades que se desarrollen al aire libre sin ningún tipo de restricción" salvo la aplicación de las medidas Covid-19 y la distancia de seguridad y liberalizar las actividades de espectáculos y eventos, salones de boda y conveciones, pubs, cafés conciertos, teatros, salas de baile porque "está demostrado que el riesgo es mínimo siempre y cuando se cumplan las medidas".

Del mismo modo, ha reclamado que como la celebración de espectáculos y eventos en la vía publica, los salones de boda y eventos que disponen de jardines y terrazas, además de las actividades de ocio y entretenimiento que disponen de terrazas, "tienen que ejercer la actividad de acuerdo con el horario que se autorice y sin ningún tipo de restricción".

"DESASTRE ECONÓMICO"

En sentido, ha defendido que esta primera fase es "necesario" abrir los espectáculos y locales, para "ir avanzado y generando confianza" y que a medida que se evalúen los resultados "se deben liberar los interiores de los establecimientos con el fin de conseguir paliar el desastre económico", pero "primando siempre la seguridad y salud de los clientes y de los trabajadores". "Es necesario generar clientes y no pacientes", han recalcado.

Por su parte, CEOH rechaza la propuesta de Sanidad porque supondrá "la ruina de las cerca de 8.000 empresas que no tienen terraza tras dos meses de cierre" y coincide en reclamar el horario hasta el toque de queda.

Asimismo, desde Ashocas han señalado que no pueden estar "satisfechos" con la posibilidad que les han trasladad de abrir el espacio interior, casi con certeza, de "entre el 30 y el 50% del aforo a partir del 15 de marzo" porque la situación "es muy crítica".

No obstante, han señalado que la entienden y "si hay que hacer un esfuerzo de 15 días, lo hacemos sin ningún problema". "No se han cumplido nuestras expectativas sobre la mesa de trabajo", han admitido, aunque agradecen que se haya tenido en cuenta alguna de las peticiones que planteaban "desde hace tiempo".

En todo caso, consideran que las medidas deben ser "más flexibles para la recuperación rápida del sector". Además, desde la entidad reclaman que se inyecte dinero "a fondo perdido antes de que sea demasiado tarde".