Santero y los Muchachos e el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santero y los Muchachos ha ofrecido, durante la noche del pasado sábado, un concierto en la Sala Auditorio Roig Arena ante un público que agotó las entradas meses antes de la cita. La banda valenciana ha llegado al recinto dentro de su gira 'Todas las luces', con la que está presentando en directo las canciones de su cuarto trabajo de estudio.

"Fiel a ese estilo de rock reposado" que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad, la formación liderada por Miguel Ángel Escrivá ha realizado un "amplio recorrido" por su repertorio, y ha alternado nuevas composiciones con algunas de las canciones "más representativas" de su carrera, según ha informado Roig Arena en un comunicado.

La actuación ha arrancado con 'Nada', 'Ojos pardos', 'Algo más' y 'Vamos a vernos', antes de continuar con otros temas como 'Dragón', 'Ventura' y 'Complicado'. El público también ha podido escuchar canciones como 'Llamaré a tu puerta', 'Octubre' y 'Estamos bien', que han puesto de manifiesto la "personalidad sonora" de una de las bandas valencianas con "mayor proyección de los últimos años".

Asimismo, uno de los momentos "más destacados de la noche" ha llegado con la interpretación de 'Perdedor', para la que el grupo ha contado con la participación sobre el escenario de Carlos Tarque, líder de M-Clan. La colaboración ha sido recibida con "entusiasmo" por los asistentes y ha añadido un "componente especial" a una actuación ya de por sí "muy celebrada" por el público.

El concierto ha concluido con 'Sálvame', que ha puesto el broche a una velada en la que Santero y los Muchachos ha vuelto a demostrar la "solidez" de su propuesta en directo y la "estrecha conexión" que mantiene con el público valenciano.