Servicios Sociales pone en marcha la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que puede solicitarse ya

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat - GVA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha puesto en marcha la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que ya puede solicitarse con una tramitación "más rápida y sencilla", dirigida a las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica y social, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La norma, que sustituye a la ley de 2017, "mantiene la esencia de la ayuda y su carácter de derecho subjetivo", pero introduce cambios administrativos "para reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a todas las personas que cumplan los requisitos".

Las personas interesadas pueden solicitar la prestación a través de tres vías principales: telemática, presentando la solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat; presencial, en las oficinas PROP o en cualquier registro oficial habilitado y en los servicios sociales de atención primaria del municipio, donde recibirán el acompañamiento y asesoramiento necesario para cumplimentar la solicitud.

La ley suprime la carga burocrática que anteriormente recaía sobre los ayuntamientos y centraliza toda la instrucción del procedimiento en la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Esto significa que los servicios sociales municipales dejan de tener que tramitar los expedientes.

Este cambio supone que la instrucción de los expedientes pasa a realizarse por la Generalitat, mientras que los servicios sociales municipales centrarán su actuación en el "acompañamiento social".

Para poder solicitar la RVI, entre otros requisitos, los interesados deben tener su residencia habitual en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social y haber solicitado previamente las prestaciones o subsidios a los que puedan tener derecho.

La solicitud se realiza mediante un modelo normalizado que incorpora una declaración responsable y el acuerdo de inclusión, y una vez presentada, se comprobará de oficio el cumplimiento de los requisitos a través de las redes corporativas, lo que evitará que el ciudadano tenga que aportar documentación que ya obra en poder de la administración.

PLAZO DE RESOLUCIÓN

Una vez admitida a trámite, la Conselleria contará con un plazo máximo de cinco meses para resolver y notificar la resolución. Los efectos económicos de la prestación se producirán a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, y el abono se realizará mensualmente mediante transferencia bancaria o medios prepago.

La nueva regulación unifica las distintas modalidades de prestación en una única ayuda "que garantiza un nivel de vida adecuado", según el Gobierno valenciano. Las cuantías máximas mensuales oscilan entre los 793,80 euros para una persona sola y los 1.247,40 euros para unidades de convivencia de seis o más personas, y se complementan con otros importes específicos, como el de la infancia y adolescencia o el de alquiler y cuota hipotecaria.

Además de la prestación económica, la RVI incluye una prestación profesional orientada a la inclusión social y laboral, articulada a través de un diagnóstico de vulnerabilidad, un Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) y un itinerario de inclusión social y, en su caso, de inserción laboral.

NOVEDADES

Entre las principales novedades destaca el incentivo al empleo, que permite "compatibilizar" la percepción de la prestación con los ingresos procedentes del trabajo durante un periodo máximo de doce meses, así como el complemento a la infancia y adolescencia para unidades de convivencia con menores de edad.

La nueva regulación mantiene el derecho al reconocimiento de la prestación para las unidades de convivencia que ya sean destinatarias, garantizando la percepción de, al menos, la cuantía reconocida en el momento de la entrada en vigor de la norma. En la actualidad, la RVI llega a más de 56.000 personas en la Comunitat Valenciana. Además, el Consell trabaja en el decreto que completará el desarrollo técnico de la nueva regulación.

Para ampliar información o resolver dudas, los ciudadanos pueden consultar la página web de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, dirigirse a los servicios sociales de atención primaria de su municipio, llamar al teléfono 012 de atención de la Generalitat o acudir, con cita previa, a las unidades de información de las direcciones territoriales de su provincia.