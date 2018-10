Setenta hombres encabezados por el presidente de la Generalitat, simbolizan el 'no' a la violencia contra la mujer

Actualizado 25/11/2011 14:43:27 CET

Fabra destaca que "hoy es un día en el que los hombres nos comprometemos más, pero ese compromiso debe ser diario y de 365 días al año"

Un total de 70 hombres, destacados líderes de la sociedad valenciana, encabezados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, han participado este viernes en un acto en el Palacio de Congresos de Valencia para simbolizar el compromiso de los hombres en el Día Internacional que intenta acabar con la violencia contra las mujeres.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha tomado la palabra en el acto para indicar que la reunión obedece a la intención de hacer "causa común" de la "dignidad de la sociedad". Así, se ha referido a la silla vacía que figuraba en el escenario del Palau de Congresos donde se ha celebrado el acto, y ha manifestado que ahí "posiblemente, tenía que estar sentada esa dignidad de la sociedad", que "se ve en entredicho, porque nuestra sociedad tiene mucho que arreglar y mucho que resolver".

Fabra ha mencionado la "lucha permanente que tenemos que hacer contra la violencia de género", algo "que nos averguenza a toda la sociedad y que nos debe preocupar y centrar nuestra atención", en "nuestra forma de vida, en las políticas que tengamos que hacer en cada uno de nuestros ámbitos para mantener esa igualdad de oportunidades y de condiciones para hombres y mujeres".

El presidente del Consell ha admitido que "tenemos mucho que avanzar, muchas cosas que hacer" para la igualdad de oportunidades y se ha referido a que "esta lacra sólo se puede combatir en el día a día y en todos los ámbitos" y por ello, ha resaltado que se trataba de una gran oportunidad para "comprometernos de forma conjunta ante toda la sociedad para decirles que vamos a ser los primeros en trabajar, no sólo para prevenir, sino también para erradicar y para ayudar a las mujeres que puedan estar sometidas a ese tipo de violencia".

TAREA "SIN DESCANSO"

También ha advertido que "es algo que tenemos que superar entre todos" y "trabajar para que haya un día en que no tengamos que celebrar" este tipo de actos y que ya no se tenga "este mal recuerdo de que hay muchas personas que han fallecido o están siendo maltratadas todos los días por parte de los hombres", tarea "que no tiene descanso". Hoy, ha dicho, "es un día en el que los hombres nos comprometemos más, pero ese compromiso debe ser diario y de 365 días al año".

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha destacado el mensaje de "unidad y fortaleza" del acto, y lo ha puesto de ejemplo como una de las actuaciones necesarias para "que todo el mundo sea consciente de que la violencia de género es un drama de la sociedad y una causa colectiva". Alarte ha resaltado que "la violencia de género no es un problema sólo de las mujeres; es un problema del conjunto de la sociedad española y por tanto, también de los hombres".

En similares términos se ha expresado el síndic en las Corts Valencianes de Compromís, Enric Morera, quien ha defendido que "no hay que permitir ningún tipo de impunidad" y "colaborar para hacer un mundo más igualitario, que se superen las discriminaciones" y el diputado autonómico de EU, Ignacio Blanco, que ha dicho que es "una lacra propia de los siglos pasados" y que "la lcha feminista es de todos, contra la violencia, la discriminación, contra la desigualdad y la marginación".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Blasco, ha señalado que estamos "ante una de las lacras sociales de mayor injusticia que se pueda plantear en la sociedad", por lo que ha considerado que es "una obligación de todos los ciudadanos aprovechar cualquier oportunidad para denunciarla y sensibilizar a la opinión pública". "Todos podemos contribuir a erradicarla", ha recalcado.

Por su parte, el entrenador del Valencia Club, Unai Emery, ha expuesto "que tenemos una responsabilidad desde este club y los que tenemos algo importante de la sociedad valenciana para estar en contra de la violencia de género y darle un apoyo".

El presidente de Levante, Quico Catalán, ha señalado que "todos, sobre todos los que tenemos más fuerza por representar a algo como es el fútbol tenemos que estar al lado de estas mujeres" y "poner nuestro granito de arena para acabar más tarde o más temprano con esta lacra

Organizado por la Cadena Ser bajo el lema 'Los hombres dan la cara', los principales responsables de las instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, junto a representantes de la cultura, la sociedad y el deporte han posado juntos en una foto que simboliza su compromiso contra esta lacra, ah informado la organización de la iniciativa.

PARTICIPANTES

De las principales instituciones valencianas han asistido, además del jefe del Consell, el presidente de les Corts, Juan Cotino; el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt; el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido; el del Comité Económico y Social, Rafael Cerdá; el síndic de Greuges, José Cholbi; el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, entre otros.

En el ámbito político, han participado el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y el del Partido Popular, Antonio Clemente, así como los portavoces de los grupos parlamentarios.

Igualmente, han acudido empresarios como Juan Lladró o Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum, junto a los líderes de las organizaciones empresariales, como José Vicente Morata por la Cámara de Comercio; José Vicente González por Cierval, o Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, junto a los presidentes de Feria Valencia, Alberto Catalá, y la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar.

También ha contado con la presencia de los principales medios de comunicación valenciano, destacados personajes del deporte, como el capitán del Valencia David Albelda y el entrenador Unai Emery; el presidente del Levante Quico Catalán; el ciclista Angel Casero, el exmotociclista Jorge Martínez Aspar, o el capitán del Valencia Basket y campeón del mundo con la selección española, Víctor Claver.