Acto institucional 'Ninguna Silla Vacía' por el 25N en la sede de Delegación de Gobierno en recuerdo de lasmuejres asesinadas por la violencia machista - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Delegación de Gobierno ha honrado este miércoles, 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la memoria de las 47 mujeres y tres niños víctimas de la violencia de género colocando sillas vacías con el nombre de cada una de ellas. En el acto, celebrado en el claustro del Palau del Temple de València, se ha leído el nombre de cada una de las víctimas de la violencia de machista y ha culminado con un minuto de silencio en su recuerdo.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha leído la declaración institucional en la que se destaca que "España reafirma su compromiso inequívoco con la erradicación de todas las formas de violencia machista".

En el texto, se indica también que "la lucha contra la violencia machista interpela al conjunto de la sociedad y exige la actuación decidida de todas las instituciones públicas". "Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género no es solo una obligación legal y democrática; es también una condición imprescindible para la convivencia, la libertad y la igualdad efectiva en nuestro país", se reivindica.

Este homenaje ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez; el jefe superior de la Policía Nacional, Carlos Gajero, y el general jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz.

En lo que llevamos de 2026, seis mujeres y dos niños han sido asesinados, víctimas de la violencia machista en la Comunitat Valenciana. Además, están registrados más de 17.500 casos activos en VioGén2; más de 4.000 mujeres son usuarias de ATENPRO y 417 dispositivos COMETA están activos.

El acto en recuerdo de las víctimas se ha celebrado también en las subdelegación de Gobierno de Alicante y Castellón para recordar y reflexionar sobre la importancia del compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha recordado que "detrás de cada cifra hay una vida, una familia, una historia truncada y una sociedad que no puede permanecer indiferente". Asimismo, ha asegurado que "la violencia contra las mujeres existe y debemos combatirla desde la unidad, la responsabilidad y el compromiso de toda la sociedad".

Del mismo modo, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha realizado un llamamiento a "intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes que consienten y reproducen las violencias machistas", así como a "incidir en cambios profundos" que lleven a la erradicación de la violencia de género.

En su discurso, la subdelegada del Gobierno ha mostrado su "convencimiento" de que "la violencia es el síntoma de un problema estructural causado por las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres" y ha expresado el "firme compromiso" del Gobierno de España para seguir avanzando, junto a toda la sociedad, "hacia un horizonte en el que se elimine la violencia y se consiga la igualdad efectiva entre mujeres y hombres".

"DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA"

Al acto de Delegación de Gobierno también han asistido representantes de la Coordinadora feminista de Valencia, como Ángela Escribano Martínez, de la escuela de pensamiento feminista Emilia Valcárcel, que ha recalcado la importancia de "seguir reivindicando que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia". "No tenemos que olvidar que mañana también es el Día contra la violencia de género, todos los días del año lo deben ser", ha reclamado.

Así, ha señalado que estas 47 sillas vacías son "47 vidas de mujeres arrancadas por el hombre que decía quererlas, mujeres que confiaron en las instituciones, que confiaron en poder tener una vida como tenemos nosotras, ser libres, ser felices y que ya no están y son mujeres que dejan hijos e hijas, que dejan madres, padres, compañeras que dejan un entorno y una familia que se pregunta por qué los hombres tienen que seguir quitando la vida a las mujeres cuando piensan que les pertenece".

En ese sentido, ha planteado que "los mensajes y las campañas se tendrían que dirigir a los hombres". "La violencia de género es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres y nos centramos demasiado en ellas; y ellos, ¿dónde están?", ha cuestionado.

Así, ha reclamado que los hombre "como aliados y como responsables tienen que estar a nuestro lado, no delante, a nuestro lado, ser ellos los que se dirijan a los hombres para que asuman de una vez que también les beneficia a ellos esta vida de igualdad y que tenemos que acabar con esta situación".