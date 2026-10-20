Sindicatos y organizaciones de la Comunitat Valenciana llaman a una huelga general "masiva" e "histórica" este 11N

Sindicatos, organizaciones sociales y colectivos del movimiento por la vivienda llaman a la ciudadanía valenciana a secundar la huelga general del 11 de noviembre - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos, organizaciones sociales y colectivos del movimiento por la vivienda han llamado a la ciudadanía valenciana a secundar la huelga general del 11 de noviembre para lograr una movilización "masiva" e "histórica" que "pare el país" y defienda que "sin casa no puede haber ningún otro derecho".

Este llamamiento unitario ha reunido en la plaza del Ayuntamiento de València, frente a la acampada por la vivienda, a portavoces de organizaciones como CCOO PV, UGT PV, Intersindical Valenciana, COS, CGT, CNT, Sindicat de Llogateres, PAH y Entre Barris.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha señalado que "este 11 de noviembre es una jornada de lucha histórica, donde vamos a unir tanto a la clase trabajadora como al conjunto de la ciudadanía".

"Vamos a hacer que este día sea una movilización histórica", ha remarcado, antes de subrayar la "unidad tanto sindical como social" de esta huelga, que "tiene una dimensión laboral y social", ya que incide en los salarios dignos, el acceso a la vivienda, y otros aspectos como la reducción de jornada y los servicios públicos "de calidad" que están siendo mermados.

Además, García ha emplazado a la CEOE y a la CEV a que "adelanten ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que traslade subidas salariales como mínimo entre un 4 y un 7 % de los salarios".

"CONSEGUIR QUE SEA UN DERECHO EFECTIVO"

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha pedido "secundar masivamente la convocatoria de huelga de 11 de noviembre". "Tiene que ser una cita histórica en la que los valencianos y las valencianas, con el conjunto de la ciudadanía del nuestro país, salgan a las calles y centros de trabajo, para exigir un mayor nivel de derechos".

Tino Calero ha insistido en que el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución. "Con la fuerza de todos, con la fuerza del pueblo valenciano, conseguiremos también que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo, conseguiremos revertir las políticas que están perjudicando a los trabajadores y las trabajadoras", ha señalado.

Asimismo, de cara a las elecciones generales del 29 de octubre, ha pedido a los partidos políticos que pongan sobre la mesa propuestas "serias" que faciliten el acceso a la vivienda y los derechos de la clase trabajadora.

"UN SALARIO NO GARANTIZA UNA VIVIENDA DIGNA"

La portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, ha resaltado que el 11 de noviembre será "una fecha histórica por muchos motivos". Por un lado, porque tendrá lugar "la primera huelga general estatal en muchos años, pero sobre todo porque es una huelga que ha sido impulsada por parte de los movimientos de lucha por la vivienda.

"Es muy importante que todas las personas trabajadoras, jubiladas y paradas entiendan que sin casa no puede haber ningún otro derecho. El derecho al trabajo va totalmente vinculado al derecho a tener un techo donde poder acudir cada día después de la larga jornada de trabajo. Y además debemos entender todos que un salario ahora mismo tampoco garantiza que podamos tener una vivienda digna", ha expuesto.

Cardona ha llamado a llenar las calles "de dignidad y de lucha porque, si una cosa ha enseñado la historia, es que los derechos no los regala nadie. La clase trabajadora los gana en las calles".

"PONER LA VIDA Y LA VIVIENDA EN EL CENTRO"

Por su lado, el secretario general de CGT PV y Murcia, José Antonio Lafuente, ha subrayado que "no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos sobreviviendo con las posibilidades que nos ofrece el sistema".

Lafuente ha reivindicado que los centros de trabajo deben "poner en el centro" los planes de igualdad, la conciliación, "la economía de la vida y de los cuidados", y ha advertido que "no podemos tener un proyecto personal ni comunitario de vida sin un techo".

"Esto tan simple nos tiene que mover a todas: a las jubiladas, a la gente que está en las acampadas y a la que no está, a la que está trabajando en condiciones de miseria, que está en los centros de atención a personas migrantes luchando contra la pobreza con salarios de miseria. Tenemos que estar todas el 11 de noviembre. Tenemos que parar el país porque tenemos que poner la vida y la vivienda en el centro", ha agregado.

"NOS HEMOS UNIDO PARA PARAR EL PAÍS"

Desde CNT, Antonio Mariño ha insistido en que, "ante el panorama actual de la política y tanto la izquierda como la derecha que vemos que no dan ningún tipo de respuesta a las reclamaciones de la clase trabajadora, los sindicatos combativos, de clase y los movimientos de la vivienda y sociales nos hemos unido para parar el país".

"La economía y el país lo levantan la clase trabajadora y el 11 de noviembre es nuestro día para demostrar que el poder lo ejerce la clase trabajadora", ha agregado.

Inma Milán, de la Coordinadora Obrera Sindical, ha destacado que la huelga del 11 de noviembre "cristaliza un ciclo de movilizaciones históricas en defensa del derecho a la vivienda, de los derechos sociales y de las luchas de los movimientos sociales". La convocatoria "rompe los consenso

Milán ha señalado "la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda, la necesidad de señalar a aquellos parásitos que son los rentistas, que extraen ese beneficio de nuestros salarios".

UNA HUELGA "CONSTRUIDA POR INQUILINAS Y TRABAJADORAS"

Desde el Sindicat de Llogaters de Alicante, Llorenç Abal ha añadido que la huelga del 11 de noviembre será "una huelga histórica porque la construimos inquilinas y trabajadores juntos" y porque "irá a cada ciudad, a cada pueblo, a cada barrio y a cada centro laboral de este país y parará la producción".

"Estamos convencidos de que es la única manera de acabar con esta lacra que vivimos cada día, en la que personas como Maricarmen, como Olga, acaben en la calle y muchas veces en situaciones todavía más trágicas".

Y desde el Sindicat de Llogateres en València, Irene Calvé, ha indicado que el objetivo es que sea una huelga "combativa" y "se pare todo". Para ello, ha explicado, se han creado comités territoriales de huelga. Calvé confía en que con la coordinación y apoyo de los sindicatos laborales se conseguirá "pararlo todo".

Desde la PAH, José Luis González ha recordado a todos los movimientos sociales que durante años han luchado por el derecho a la vivienda y ha puesto en valor el ejemplo de la acampada por la vivienda. Igualmente, ha resaltado el compromisode federaciones vecinales, movimientos feministas, antirracistas y de espacios plurales que impulsan una movilización que "debe ser definitiva".

Finalmente, por parte de Entre Barris, Adrià Solves ha explicado que "la lucha por la vivienda y por el derecho a la ciudad ya hace años que en València está en marcha" y ha reconocido a las "personas anónimas que luchan por defender sus derechos".

LA ACAMPADA TAMBIÉN LLAMA A LA HUELGA

Previamente, portavoces de la acampada en València han subrayado que "la crisis de la vivienda es también un conflicto laboral". "Trabajamos, cobramos salarios y, aun así, no podemos garantizarnos un hogar digno. El alquiler se lleva una parte cada vez más grande de nuestros ingresos y la precariedad nos impide construir un proyecto de vida", han expuesto.

La organización de la acampada ha reclamado el apoyo de los sindicatos de vivienda y de inquilinas para la creación de una mesa de negociación con la Generalitat y el Ayuntamiento de València, han llamado a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre y han pedido a los sindicatos de vivienda y de inquilinas que "preparen las condiciones necesarias para impulsar una posible huelga de alquileres indefinida".