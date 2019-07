Solo el 18,2% de los adolescentes que han delinquido en la Comunitat son extranjeros, según Save the Children

Publicado 30/07/2019 12:48:38 CET

Save the Children alerta de la criminalizacion que sufren los menores migrantes

Alerta de la criminalización que están sufriendo los menores migrantes

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Save the Children pide que "no se criminalice a los menores migrantes que no tienen referentes familiares en España" ya que en la Comunitat Valenciana solo el 18,2% de los adolescentes a los que se les ha aplicado medidas por cometer algún delito son de origen extranjero, según ha señalado esta ONG en un comunicado.

En concreto, en la Comunitat Valenciana son 954 los niños y niñas migrantes sin referentes familiares que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat, según los últimos datos oficiales a 31 de diciembre de 2018, lo que representa el 0,1% del total de niños y sólo el 18,2% de los adolescentes a los que se les ha aplicado medidas por cometer algún delito son de origen extranjero.

Al respecto, aboga por tener una "perspectiva de infancia" en las políticas migratorias, ya que niños y adolescentes representaron el 12% de las personas que llegaron de forma irregular a España por el Estrecho de Gibraltar en 2018.

Además, para la organización también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, lo cual debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.

Save the Children ha presentado este martes en la Fundación Cajasol de Sevilla el análisis 'Contando los pasos', donde ofrece datos sobre las migraciones en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias "responsables".

Al respecto, el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha recalcado que "no hay que olvidar que los menores migrantes sin referentes familiares son posiblemente la infancia más vulnerable porque llegan totalmente solos después de haber viajado en condiciones terribles, a veces durante años, niños y niñas que escapan de la pobreza, de la violencia, que están expuestos a las mafias y a la desprotección".

De hecho, tal como muestran las cifras, la inmensa mayoría de estos jóvenes "no han mantenido nunca conductas delictivas en su vida" y "en la mayoría de los casos, son ellos las víctimas". Por tanto, "es nuestra obligación ofrecerles la mejor protección posibles y las mejores condiciones que seamos capaces". Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana sólo el 18,2% de los adolescentes a los que se les ha aplicado medidas por cometer algún delito son de origen extranjero.

APORTACIONES DE MIGRANTES AL SISTEMA DE BIENESTAR

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar "permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad", y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

Hernández ha constatado que "los niños y las niñas deben estar en familia" porque es "fundamental para garantizar su pleno desarrollo y su inclusión en la sociedad de acogida". "Un niño es un niño, independientemente de dónde venga, y es nuestra obligación como sociedad ofrecerle las mejores condiciones para garantizar que su vida sea digna y plena", ha reclamado.

De hecho, ha advertido: "habremos fracasado como sociedad si no somos capaces de ver a los niños como lo que son: niños, si nomos capaces de garantizar sus derechos, independientemente de dónde vengan", afirma el director territorial.