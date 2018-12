Srta. Bebi: "La solidaridad en red de esta ola feminista no tiene marcha atrás, las voces saltan continentes"

Publicado 12/12/2018 18:05:27 CET

La escritora, criminóloga y conocida tuitera @srtabebi asegura que "hay algo que diferencia a la cuarta ola del feminismo de las anteriores y en lo que es imposible retroceder y es un sentimiento en red global de muestras de solidaridad y sororidad que se ha creado en internet y las redes sociales". "Eso no tiene marcha atrás; ahora las voces son capaces de saltar continentes", ha aseverado.

Así lo ha manifestado la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de 'Memorias de una salvaje', su primera novela que ve la luz publicada por Planeta.

El relato está protagonizado por Kassandra, una joven de 19 años que, tras el asesinato de su padre en un ajuste de cuentas, se ve obligada a compaginar sus estudios con un trabajo de recepcionista y chica de los recados en un local de alterne. Bajo la amenaza de los proxenetas y la asfixia de la deuda, vivirá de cerca los horrores que el sistema de la trata de mujeres conlleva.

Con este arranque, Srta. Bebi construye un thriller ficcionado pero basado en hechos reales que aborda la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un problema "del que todos sabemos pero que nadie es capaz de ver, solo mirar".

La autora advierte de que "la violencia contra la mujer adopta distintas formas" y la prostitución está "tan enraizada en nuestra sociedad que se normaliza hasta el punto de ser blanqueada totalmente". "Vamos por la autopista y vemos un cartel de neón; sabemos lo que es lo que hay ahí: chicas esclavizadas".

Srta. Bebi, que no tiene en mente abandonar su anonimato, cuenta con unos 595.000 seguidores en Twitter, un espacio donde se expresa de forma distinta la de la literatura. "Por un parte --explica-- forma parte de mi sello ser una persona literariamente reivindicativa, soy incapaz de hacer cosas banales e intento dejar un mensaje, pero es cierto que la novela se diferencia muchísimo de lo que hago en redes, donde soy más ácida, casi rozando la mala educación".

En este punto, se ha mostrado "contentísima" con la respuesta que esta recibiendo 'Memorias de una salvaje'. "Sabía que mis seguidores de siempre iban a responder a la novela pero no me esperaba para nada que me abriera a tanto público", ha dicho.

"LUCHAR CONTRA EL PROPIO SISTEMA"

La autora defiende un discurso feminista que, según afirma, se enfrenta "al reto de siempre, que es luchar contra el propio sistema que quiere devolver a las mujeres a un rol sumiso y secundario".

"Y siempre que se intenta esto, aparece alguien que intenta hacer un contradiscurso, en este caso a través de la política", ha señalado al ser preguntada por el ascenso de Vox y su propuesta para derogar la Ley de violencia de género.

Como criminóloga, se ha mostrado convencida de que para "acabar con la violencia social existen tres soluciones: uno, educación, dos, educación, y tres, educación". La violencia machista, por ejemplo, "no necesitaría de un tratamiento penitenciario si esos hombres maltratadores hubieran aprendido antes a respetar a las mujeres", ha argumentado.