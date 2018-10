Taxistas valencianos continuarán con la huelga al considerar las propuestas de Fomento "atractivas" pero "poco firmes"

Publicado 30/07/2018 20:40:36 CET

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes asociaciones de taxistas valencianos continuarán este martes con la huelga indefinida que comenzó el sector este sábado por la tarde al considerar que las propuestas que les ha trasladado el Ministerio de Fomento son "atractivas" pero "muy escuetas", al tiempo que desde el Gobierno "no se ha ofrecido ningún compromiso firme". Además, continuarán las movilizaciones, aunque todavía no está decidido de qué manera se realizarán los próximos días.

Así lo han explicado a Europa Press el presidente de la Asociación Gremial de Taxistas de València, Ismael Arráez, que ha estado presente en la reunión en Madrid con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura; el secretario de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana, Jose Juan López; y el representante de la sección del Taxi de la Unión Sindical Obrera en la Comunitat Valenciana, Fernando Ballester.

Para Arráez, la reunión ha sido "amena y cercana" y ha asegurado que ha visto a Saura con "cierta simpatía" hacia el sector, ya que el secretario de Estado ha asegurado que el problema con las licencias VTC es "estructural", y además ha admitido que ha habido "injusticias" con el sector del taxi.

En la misma línea, López ha explicado que sus compañeros le han trasladado que la reunión ha sido "satisfactoria" en cuanto a las propuestas que les han realizado, pero ha remarcado que desde el sector "no se fían" porque ya están "cansados de promesas". "Hasta que no haya nada publicado, no se va a parar", ha sentenciado.

Por su parte, Ballester ha indicado que el paro en la actividad del sector continuará como mínimo hasta el viernes, aunque ha apuntado que está supeditado a las asociaciones nacionales, con quienes tienen un "compromiso firme": "Si ellos desconvocan, nosotros también", ha manifestado.

MOVILIZACIONES DE LOS PRÓXIMOS DÍAS

López, por su parte, ha expresado que las movilizaciones van a continuar en la Comunitat Valenciana, y aunque todavía no se han determinado las acciones de los próximos días, ha explicado que en este caso, se movilizarán allá donde esté el delegado del Gobierno, que es quien representa a la administración competente en la materia a la que afecta este conflicto.

Asimismo, Ballester ha indicado que las condiciones de la huelga, como el lugar en el que se concentrarán, pueden modificarse y se ha mostrado "prácticamente convencido" de que los taxistas se retirarán este lunes de la calle Colón de València y volverán el martes a algún lugar de la ciudad todavía por determinar.

El representante de la USO ha apuntado el parking del cementerio de València como una de las posibilidades que se barajan para la concentración del martes, desde donde, por la mañana, realizarían una ruta hasta la calle Colón.

En cuanto a la huelga en la jornada del lunes, el representante de USO ha calificado el paro como un "éxito", ya que ha asegurado que ha contado con un 100 por cien de seguimiento, ofreciendo servicios a personas con movilidad reducida, emergencias hospitalarias y servicios especiales.

PROPUESTAS "ATRACTIVAS" PERO "MUY ESCUETAS"

Respecto a las propuestas que ha deslizado el Ministerio en la reunión el presidente de la Asociación Gremial ha considerado que se han ofrecido propuestas "atractivas", pero "muy escuetas", y al no haberse materializado ningún "compromiso firme", se continuará con la huelga de taxis durante los próximos días.

"No hay nada que pueda decir a toda España que mañana los taxistas van a poder salir a trabajar sin una competencia desleal", ha afirmado Arráez, por lo que ha indicado que "al fin y al cabo", la situación "sigue igual". Por ello, la huelga continuará este martes en la Comunitat Valenciana.

De esta manera, este martes será el cuarto día de paro en la Comunitat Valenciana, desde que el sábado por la tarde se decidiera adelantar la huelga que tenía previsto comenzar este lunes por la mañana.

En este sentido, López ha resaltado que les resulta "muy doloroso" continuar con estos paros porque "son muchos días sin ingresar dinero y sin trabajar", al tiempo que ha manifestado que tampoco quieren "cortar la ciudad por cortarla".

"Nosotros queremos trabajar, y lo que nos hace felices es llevar a nuestros clientes de un lado a otro, pero si en septiembre me van a poner a 1.800 licencias VTC y me voy a quedar en el paro, pues para parar entonces, paro ya", ha aseverado.