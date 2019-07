El Teatro Principal de Alicante programa 16 espectáculos para la temporada otoño-invierno 2019/2020

Publicado 29/07/2019 17:38:09 CET

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante ha programado 16 espectáculos en su próxima temporada otoño-invierno, entre los que destacan el musical 'West Side Story' o el concierto de Ara Malikian.

La programación se ha presentado este lunes e incluye teatro, musicales, ópera, zarzuela, teatro familiar, música y circo. La temporada arrancará en septiembre con Goyo Jiménez, "Gran Gala CircArte", Ara Malikian y "West Side Story". Como novedad acogerá el "I Concurso Lírico Internacional de Alicante. Ópera y Zarzuela", organizado por la Concejalía de Cultura.

Las tres propuestas teatrales incluidas en este avance son, el estreno absoluto de "Todas las noches de un hombre dormido" el 4 de octubre, espectáculo ganador de la II Residencia José Estruch del Teatro Principal de Alicante, que además se enmarca dentro de la programación Alacant a Escena.

El 20 de octubre "Mundo Obrero", una producción del Teatro Español, escrita y dirigida por Alberto San Juan, en la que firma la composición musical Santiago Auserón. Y para despedir octubre "Un marido ideal" una versión de Eduardo Galán del famoso texto de Óscar Wilde, protagonizada por Juanjo Artero, que aterriza el domingo 27 de octubre.

Pasará también por el Principal "Los Futbolísimos, el Musical", una propuesta de Musical para toda la familia el 18 de octubre. También para público familiar "El hermano de Sancho" que acercará a los más pequeños al universo de Cervantes y Shakespeare el 25 de octubre.

La lírica queda representada por partida doble. La célebre ópera "La Traviata" de Giuseppe Verdi, el 17 de octubre, y el estreno de la zarzuela "La corte de Faraón" por parte de la Compañía Lírica Alicantina, en la que además participan la Orquesta Sinfónica del Vinalopó y el Coro del Teatro Principal de Alicante. Será los días 2 y 3 de noviembre.

La música llega a cargo de Albaladre que, junto al Son del Malecón, ofrecerán el espectáculo "Un viaje a la música Latinoamericana" dentro del II Festival Alma Mediterránea, el 5 de octubre.

Y como ya viene siendo habitual dentro de la apuesta del Principal, el circo de sala irrumpe con fuerza en la programación con dos eventos muy especiales. Dentro de la programación de Alacant a Escena, "YOLO, You Only Live Once" de la Cía de Lucas Escobedo, que ha cosechado numerosos reconocimientos desde su estreno, como el Premio Feten al Mejor Espectáculo de Gran Formato.

Además, el 19 de octubre "La III Nit Del Circ Valencià" en la que el público podrá disfrutar de numerosos artistas de circo de la Comunitat Valenciana.

Estos diez eventos se suman al evento "#quenonosfrunjanlafiesta1" del humorista David Guapo, a la venta desde principios del mes de julio, y que tendrá lugar el 24 de octubre.

Las entradas de todos los eventos ya están a la venta por los canales habituales del Teatro, Taquilla y Web durante el mes de julio. En el mes de agosto la taquilla física permanecerá cerrada por descanso.