Tello sobre el legado de Blasco Ibáñez: "La decisión de ir a los tribunales me parece la única posible"

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, ha señalado, sobre el conflicto con la Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez respecto a la propiedad de parte del legado del escritor, que "la decisión de ir a los tribunales" le parece "la única posible" y que el "acuerdo que ellos buscan es en un punto que es imposible". "A no ser que no quiera que inmediatamente me denuncien por malversación y prevaricación, y la verdad es que no me apetece", ha agregado.

Así lo ha manifestado durante la presentación del proyecto del nuevo centro de animales de la ciudad, preguntada por la intención de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez, de acudir a los tribunales para reclamar la totalidad del legado del escritor, incluida la parte que el Ayuntamiento defiende que es de su propiedad en virtud de un informe de sus servicios jurídicos. La entidad pretende retomar las gestiones para encontrar una nueva institución donde depositar las piezas, lo que puede suponer la salida del legado del autor, que actualmente se custodia en la Casa-Museo ubicada en la Malvarrosa de València, hacia Madrid.

Al respecto, Tello ha asegurado que la corporación local se ha "portado bien con la fundación desde el principio" y ha insistido en que el consistorio "tiene en la mesa un informe jurídico firmado por el abogado de la ciudad que considera que" la parte de los fondos museísticos que constituye el "punto de discordia" es propiedad municipal. "Frente a un informe jurídico así, no hay ningún gestor público que pueda contradecir eso, a no ser que quiera verse en un problema legal", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que "la única manera de resolver eso sin drama ni problema" es que la fundación "consiga un informe jurídico diferente". "Si es que eso es posible, que no estoy segura porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo tienen clarísimo", ha agregado, antes de recalcar que "mientras no esté" este documento, como concejala no puede "dar unos fondos a una fundación" que "son de la sociedad valenciana, concretamente del Ayuntamiento".

La edil ha remarcado que el conflicto es una "cuestión más técnica que política" y que la última vez que representantes de ambas partes se reunieron para abordar la cuestión la hablaron "con total normalidad". "La única manera es ir a los tribunales si quieren intentarlo, en el momento en que haya una resolución distinta, nosotros adelante, muy bien. Pero si no la hay, no podemos. Por tanto, el hecho de ir a los tribunales me parece hasta correcto", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que la fundación traslade los fondos a Madrid, Tello considera que es una "manera de presión" y ha dicho que respeta que "quieran llevárselo", aunque "evidentemente el Ayuntamiento preferiría que no". También ha puntualizado que el fondo que saldría de la ciudad es "una parte mínima de la colección".

"Siempre estaremos abiertos a llegar a un acuerdo, el problema del acuerdo que ellos buscan es en un punto que es imposible, a no ser que uno quiera que inmediatamente le denuncien por malversación y prevaricación, y la verdad es que no me apetece", ha zanjado.