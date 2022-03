The Excitements y Hermano Fuego ponen el broche de oro al V 'M Fest' de Fundación Mediterráneo en Alicante

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La V edición del festival 'M Fest', organizado por Fundación Mediterráneo, llega a su fin este viernes 25 de marzo con el doble concierto de la banda The Excitements y de los alicantinos Hermano Fuego, que actuarán a partir de las 20.30 horas en la sede de Alicante de Fundación Mediterráneo.

La entidad, junto con la Diputación de Alicante,, ha producido este certamen que se ha celebrado desde el 28 de enero y que ha traído a la capital diferentes bandas de música.

Lo que caracteriza al festival es que la mitad de los grupos que conforman el cartel están consolidados a nivel nacional y la otra mitad son bandas de la provincia que están forjando su trayectoria musical, según ha informado la organización en un comunicado.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha afirmado que "desde Fundación Mediterráneo estamos desarrollando una programación dirigida a complementar la oferta cultural ya existente en la provincia y, de este modo, buscar nuevos públicos para nuestros centros a la vez que consolidamos a los que ya asisten a nuestros centros".

El M Fest persiste en su quinta edición en fomentar la relación y la exposición de los músicos y bandas de la provincia de Alicante, convirtiendo así la sede de Fundación Mediterráneo en un escaparate para sus trabajos. Para atraer a más público al evento, el festival se ha programado de tal forma que las bandas con más trayectoria nacional y los grupos de un ámbito más provincial actúen en una misma sesión, visibilizando así a ambos artistas.

A través del M Fest, Fundación Mediterráneo trabaja para contribuir en la visibilización de la escena musical de la provincia de Alicante en todos sus estilos, desde bandas de heavy hasta hip-hop, sin dejar de lado otros como el folk, pop, rock, soul, rap y funk. Este festival se plantea como una lanzadera para las bandas provinciales y para el desarrollo profesional de los músicos alicantinos.

La elección de los grupos se ha realizado en base a diversos criterios, entre ellos que sean bandas en activo de toda la provincia de Alicante, con discos editados en los últimos meses o con previsión de hacerlo; con un repertorio fundamentalmente compuesto por temas propios; y con capacidad para movilizar al público de la provincia de Alicante.

El certamen ha tenido unos objetivos muy definidos como son enriquecer la agenda cultural de la ciudad y atraer el interés de un público muy diverso de todas las edades, ofreciendo una programación rica en géneros y estilos. También se ha pretendido exponer y apoyar los mejores trabajos de la escena musical actual, y dotar a las bandas de conocimientos, herramientas y material de comunicación para promover sus trabajos por el panorama nacional y lograr su difusión fuera de la provincia de Alicante.

ÚLTIMA ACTUACIÓN

La banda catalana de rhythm'n'blues y soul The Excitements viene a Alicante a presentar su cuarto álbum de estudio, "Keeping 'On" (Satélite K, 2021), un disco que cuenta con catorce temas, repletos de melodías clásicas que se unen a los sonidos old school soul y rhythm and blues marca de la casa y a letras que nos hablan tanto de temas sociales como de relaciones interpersonales.

Destaca la incorporación de la cantante francesa de origen somalí Kissia San tras el abandono del grupo de Daniel Segura en 2019. Esta nueva voz les ha permitido ampliar su espectro sin perder la fuerza que les ha caracterizado durante todos estos años.

Sus directos comprenden auténticos llena-pistas mezclados con alguna que otra sobrecogedora balada, todo ello envuelto en un espectacular show que dispara canción tras canción sin respiro alguno y que culmina en una catarsis colectiva en forma de fiesta.

Mezclan el rock'n'roll, r&b, garage y punk en geniales melodías que hermanan todos estos estilos para entregarnos una deslumbrante colección de himnos atemporales. Estos hermanos del alma y la destrucción sientan las bases de su sonido en el cielo y en el infierno pasando por los sucios callejones del rock para crear un perfecto cóctel lleno de ritmo, garra y frescura.

Estos nueve demoledores cortes son puro rock'n'roll con alma y corazón donde una inmensa interpretación vocal acompañada de fantásticos coros, magistrales guitarras y una explosiva sección rítmica nos hacen vibrar, arder, sudar y disfrutar con su increíble fuerza, una auténtica explosión de energía y emoción.