El tiempo hoy en la Comunitat: rachas de viento muy fuertes del noroeste y temperaturas en descenso

Archivo - Vista del cielo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo este sábado en la Comunitat Valenciana prevé probables rachas de viento muy fuertes del noroeste en zonas expuestas del interior norte de Castellón de madrugada, así como un descenso en las temperaturas.

Según se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo será poco nuboso con nubes altas, salvo intervalos nubosos en el sur de Alicante hasta el mediodía.

Las temperaturas mínimas, por su parte, sufrirán un descenso en Valencia y con cambios ligeros en el resto; mientras que las máximas, en descenso en el litoral y sin cambios en el interior.

El viento soplará de manera moderada del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes de madrugada en el interior y disminuyendo a flojo y girando a sur al mediodía. En el resto, viento flojo, del noroeste en la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur, girando al mediodía a oeste en el interior y sureste en el litoral.

En cuanto a los termómetros, Alicante podrá alcanzar una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 16, València, 23 y 12 y Castelló de la Plana, 21 y 12.