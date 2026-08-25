El tiempo este martes en la Comunitat: máximas significativamente elevadas en litoral y prelitoral y cielo despejado

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este martes una jornada con temperaturas máximas significativamente elevadas en el litoral y prelitoral central y cielo poco nuboso o despejado.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, las mínimas registrarán un descenso en Castellón, mientras que en el resto se prevé un ligero descenso o sin cambios. Las máximas, por su parte, marcarán un ascenso en el litoral y prelitoral central, donde se alcanzarán valores significativamente elevados, y ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Respecto a los termómetros, se esperan máximas de 35º en Valencia, 33º en Castelló de la Plana y 34º en Alicante, y mínimas que oscilarán entre los 20 y 23º en las tres capitales de provincia.

El viento soplará flojo y de componente oeste, con aumentos ocasionales de intensidad, tendiendo por la tarde a sureste flojo en Alicante, Castellón y litoral de Valencia, donde se esperan intervalos de intensidad moderada.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es extremo en Valencia, el norte de Alicante y el litoral de Castellón, mientras que es alto en el resto del territorio, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).