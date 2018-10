'Toc Toc' llega al Olympia con la "garantía" de ofrecer una "risa sanadora desde el principio hasta el final"

Publicado 17/10/2018 17:18:06 CET

La obra 'Toc Toc' aterriza este miércoles en el Teatro Olympia de València tras nueve años consecutivos en la cartelera madrileña, una longevidad que a su elenco le sirve de "garantía" para afirmar que "la risa es sanadora y los espectadores la tienen asegurada desde el principio hasta el final".

Así lo han manifestado, en declaraciones a Europa Press, los actores Carmen Arévalo y Fran Sariego, después de presentar la función junto a sus compañeros de reparto Laura Hernando y Paco Obregón. 'Toc Toc' podrá verse en el Olympia hasta el 28 de octubre, de miércoles a domingo.

Esta comedia de Laurent Baffie, dirigida por Esteve Ferrer, cumple casi una década en los escenarios madrileños, con más de 3.000 funciones y más de un millón de espectadores. Además, llegó a la gran pantalla el año pasado, de la mano del cineasta Vicente Villanueva.

Según ha explicado una de las protagonistas de la función, Carmen Arévalo, 'Toc Toc' arranca cuando "seis personaje con un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se encuentran en la consulta de un psiquiatra y este tarda en aparecer, lo cual da lugar a una serie de situaciones que son muy graciosas".

La actriz ha advertido a los valencianos que "no se la pueden perder", porque se trata de una "función sanadora". "La risa es sanadora y la tienen asegurada desde el principio hasta el final". "La gente sale encantada, como nueva de haberse reído como no se había reído hacía muchísimo tiempo".

Arévalo cree que, tras nueve años en la cartelera, si la función "sigue viva es porque funciona y el público sigue viniendo porque la función sigue viva". Se trata de una "función muy cuidada", aunque admite que había "peligro" de que se les "fuese de la mano al ser una obra con un ritmo tan trepidante".

"GAGS CADA CINCO SEGUNDOS"

Para Fran Sariego, se trata de "una comedia que habla por sí sola". "Son casi diez años, ha funcionado en todas partes del país, es un mecanismo que está muy contrastado que funciona, pensamos que podemos ofrecer esa garantía de que la gente se va a reír de principio a fin", ha añadido.

"Es algo que está garantizado, estos diez años ya nos da un poco de caché sobre esto para decir que vengan, que se lo van a pasar en grande, que eso es cosa segura", ha remarcado.

En su opinión, el reclamo de 'Toc Toc' es que "las reacciones son inmediatas" porque "la sucesión de gags viene cada cinco o siete segundos". "Es un no parar, como una feria, algo envolvente y eso la gente lo disfruta mucho, el ritmo, lo que sucede", ha añadido.

Durante la presentación, Sariego ha hecho hincapié en que Esteve Ferrer es un "inventor de maquinarias de risas", lo que, a su juicio, ayuda a mantener la atención del público después de tantos años en escena y su salto a los cines. Unas palabras que ha suscrito Laura Hernando, para quien, al ser una "ficción tan redonda", no importa que "el factor sorpresa se pierda".

Además, ha señalado que la "promoción tan intensa" que se hizo de la película "ha venido bien a la función", aunque, según ha puntualizado Carmen Arévalo, "la mayoría de personas que han visto la película se quedan con la función". La actriz ha asegurado que "donde quiera que vaya la obra", hay gente que "la ha visto más de una vez", porque "vuelve con su familia y amigos". "La gente va y sabe lo que pasa, el viaje en sí es lo más interesante", ha recalcado.

COMEDIA "BLANCA" Y CON "RESPETO"

Respecto a representar una comedia que trate sobre personas con una enfermedad, Carmen Arévalo ha señalado que hay pacientes de TOC que van a ver la obra. Incluso, ha señalado Hernando, profesores de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se la recomendaron a sus estudiantes. Fran Sariego ha insistido en que 'Toc Toc' es una "comedia muy blanca": "A veces, nos reímos de las desgracias, pero a los personajes se les trata con respeto".

Además, Paco Obregón ha incidido en que "la comedia surge de la tragedia", es "el trasvase de esos mismos problemas en un tratamiento distinto". "No es que hagamos parodia, es que hacemos comedia. Los personajes de la comedia sufren tanto como los de tragedia. Si no sufren, no hay comedia", ha zanjado.