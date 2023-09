Torró carga contra Ens Uneix: "Todo han sido excusas para justificar lo injustificable"

Insta al partido de Rodríguez a dar explicaciones del acuerdo con el PP a sus votantes, "que son de izquierdas"



VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica socialista en Les Corts, Rebeca Torró, afirma que Jorge Rodríguez y su partido, Ens Uneix, son los que han "roto todos los puentes" con el PSPV después de que llegaran a un acuerdo con el PP para entrar en el gobierno de la Diputación de Valencia con el apoyo de Vox, algo que a su juicio el también alcalde de Ontinyent debería explicar a sus votantes "que son de izquierdas". En este tiempo, denuncia, "todo han sido excusas para justificar lo injustificable".

"Esos votos los ha utilizado y ha mercadeado con ellos para apoyar al Partido Popular, un PP que pidió a Jorge Rodríguez ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. A ese PP es a quien le ha vuelto a dar la Presidencia de la Diputación".

Así se posiciona Torró, quien fuera mano derecha de Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent, en una entrevista con Europa Press. Ens Uneix, con un único escaño, tenía la llave para formar gobierno en la Diputación y se la acabó dando al PP en lugar de al PSPV, partido en el que Rodríguez militaba cuando presidió la corporación provincial hasta que fue suspendido por su detención en el caso Alquería del que recientemente ha sido absuelto.

Para la sindica, ante el "lamentable" pacto entre Ens Uneix y el PP, los de Jorge Rodríguez deberían dar explicaciones a sus votantes y "especialmente a los vecinos de Ontinyent, que son de izquierdas".

"De momento, todo han sido excusas para justificar lo injustificable", señala, ya que recuerda que Ens Uneix es "un partido que se dice ser progresista".

Por tanto, a su parecer deberían "decir por qué lo han hecho" en lugar de asegurar que no se "fían" de los socialistas. "Igual se fían más del PP, que les pidió ocho años de cárcel o asume la agenda de Vox negando la violencia de género o el cambio climático", insiste.

En este escenario, preguntada por si da por rotos todos los puentes con Ens Uneix, Torró sostiene que "son ellos los que lo han provocado", si bien remarca que "los puentes se rompen y también se pueden construir". "Pero para que eso pase, tienen que querer todas las partes", añade, y reitera que en esa formación "hoy por hoy están más cómodos al lado del PP y Vox".

NIEGA CONTACTOS CON RODRÍGUEZ

Respecto a si ha mantenido algún contacto con Rodríguez antes o después de las negociaciones de la Diputación, explica que previamente tuvieron "alguno muy puntual" cuando ella era consellera y posteriormente "ninguno". "Mi despacho siempre ha estado abierto para todo el mundo", afirma.

Además, recuerda que la semana pasada visitó las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent invitada por el presidente de la Societat de Festers y estuvo en la tribuna de autoridades durante la entrada a petición de un concejal del PSPV. "No porque me invitara el alcalde", puntualiza, y zanja: "Les vi y no tuve ningún otro contacto".

Al margen del pacto en la Diputación, la síndica critica duramente la visita que realizó hace unas semanas el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, junto a Jorge Rodríguez para conocer la situación del Hospital de Ontinyent.

Un centro, recalca, que el PP "negó sistemáticamente" cuando gobernaba y que "el gobierno de Ximo Puig ha puesto en pie", algo que Rodríguez "sabe perfectamente". "Es de vergüenza y un insulto a la ciudadanía", denuncia.

"EL PSOE ESTÁ FUERTE"

Por otro lado, a nivel orgánico, Torró --integrante de la ejecutiva del PSPV-- defiende que el partido está "fuerte" y que se han demostrado las consecuencias de los "pactos de la vergüenza" entre PP y Vox tras las elecciones del 28M y de los resultados de las generales del 23J: "Vamos a demostrar que somos la alternativa para volver (a gobernar)".

A su juicio, Puig es "el mejor valor" para los socialistas valencianos: "Hemos tenido el mejor 'president' incluso en los peores momentos". Cuestionada por el futuro del líder del PSPV y senador territorial, la síndica asegura que llevará "la voz de los valencianos" a Madrid en su nueva etapa en la Cámara Alta y que "allá donde esté siempre defenderá los intereses de los valencianos por encima de todo".