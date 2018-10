Un total de 10 espectáculos integran el cartel del I Ciclo Carme Dansa

Publicado 02/10/2018 19:34:51 CET

Un total de 10 espectáculos de danza contemporánea, además de actividades complementarias como talleres, componen la oferta del I Ciclo Carme Dansa, que la sala Carme Teatre celebrará entre los meses de octubre a diciembre con el objetivo de "generar sinergias reales entre espectadores, alumnos y profesionales y reivindicar el gran potencial educativo, creativo y constructor de subjetividades críticas" de esta disciplina, destacan los impulsores de la iniciativa.

Esta agenda cultural contará con una decena de montajes, dos de los cuales dos son residencias de creación 2018 de la propia sala. Así, el 5, 6 y 7 octubre se pondrá en escena 'Una vez más', de Cia Provisional Danza/ Nómada (Madrid/ Tenerife), creación de Carmen Werner, Premio Nacional de Danza, y Roberto Torres.

Del 12 al 14 de octubre la cita será con 'Dulces bestias', de Nómada Danza (Tenerife) , mientras que entre los días 18 al 21 del mismo mes se estrenará 'M2. Metro cuadrado', de 33 Volts (México/ València), creación de Edwin Valentín y fruto de una Residència Creació Carme Teatre.

La lisa se completa con 'Cuerpos y números', de The Little Queens (Madrid), del 26 al 28 de octubre; 'Perra de nadie', de la compañía Marta Carrasco de Barcelona, del 2 al 4 de noviembre; 'Animal vegetal', de los Corderos, también de Barcelona; 'Tot per l'aire', de Sandra Gómez, otro estreno absoluto (28-29 de noviembre); 'Laberinto', de Natalia Fernades (Brasil/Madrid), el 30 de noviembre más el 1 y el 2 de diciembre; 'Go wild', de los valencianos Enámbar Danza (6-9 diciembre) y 'Perpetuun mobile', Colectivo (República Checa, Italia, València), un estreno a partir de la Residència Creació.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA

Asimismo, Carme Teatre propone una programación expandida con cinco talleres gratuitos, impartidos por varios de los creadores que visitan la sala, entre ellos Roberto Torres, Mamen Agüera, Marta Carrasco, David Climent y Cristina M. Gómez.

Se trata de talleres destinados a dar a conocer los procesos creativos y facilitar herramientas técnicas a alumnos y alumnas de danza, que pueden inscribirse a través e la web de la sala.

Esta programación expandida también apuesta por el debate y la reflexión en torno a la danza contemporánea con diversos Encuentros de puertas abiertas antes y después de las funciones, coordinados por Sandra Gómez y Noelia Liñana.

En octubre, Carme Teatre inicia también la programación para la infancia 2018, con siete espectáculos de teatro, circo, títeres y/o clown. incluye las propuestas de las compañías Ultramarinos de Lucas y Títeres DE María Parrato, ambas Premio Nacional de las Artes Escénicas

para la infancia y la juventud. Las nuevas producciones del poeta sonoro

Jesús Ge y Bagatelas Teatro, son las apuestas locales.

Otra propuesta de Carme Teatre para este mes es la sexta entrega de su proyecto 'Amb el text per damunt', un trabajo de investigación y pedagógico que promueve la difusión de las dramaturgias valencianas del siglo XX y XXI en valenciano, recuperando textos para la escena y el público actuales.

La nueva producción, dirigida como las anteriores por Aurelio Delgado, se incluye dentro de un segundo período del proyecto, dedicado a textos estrenados durante la II República y la Guerra Civil española. Se trata de la obra 'Cristo del poble' de Jesús Morante i Borràs

(1934) --en su momento presentada como una comedia y drama de vanguardia de carácter social-- con un elenco formado por los actores valencianos: Isabel Martí, Ángel Fígols, Paco Alegre, Inma Ruiz, Juanjo Navarro, Roberto Roig y Pep Laza. En cartel de martes a jueves y hasta el 11 de octubre con entrada gratuita hasta completar aforo.