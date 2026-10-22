Un total de 181 cortometrajes de 38 países protagonizan el festival de cine de IA Festiav

Premios última edicion de Festiav - FESTIAV

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

València se prepara para convertirse, del 26 al 30 de octubre, en punto de encuentro internacional del cine y la inteligencia artificial con la celebración de la segunda edición de Festiav.

El certamen afronta esta nueva edición con un importante crecimiento en la participación, tras recibir 181 cortometrajes de 38 países, y con una programación que combina exhibición cinematográfica, experimentación creativa, formación y debate sobre el futuro del sector audiovisual.

A pocos días de su inicio, el Festival Internacional de Cine de Inteligencia Artificial ya ha anunciado los finalistas de sus secciones competitivas, seleccionados por un jurado que ha valorado la calidad narrativa y artística de las obras, el uso creativo y ético de la inteligencia artificial, la innovación audiovisual y la coherencia estética.

La selección refleja la diversidad de propuestas y lenguajes que están surgiendo en torno a las tecnologías generativas y consolida la dimensión internacional del festival. Las Secciones Competitivas ya tienen sus finalistas La competición contará con cinco categorías: Ficción IA, Histórico IA, Comedia IA, Terror IA y Valenciano IA.

La incorporación de las dos últimas novedades de la edición, Histórico y Valenciano IA, refuerza la apuesta del festival por explorar nuevas formas de narración y fomentar la creación audiovisual en valenciano. Los ganadores de las cinco categorías de las Secciones Competitivas se darán a conocer durante la Gala de Festiav 2026.

"UN DESAFÍO DE 24 HORAS"

La programación competitiva se completa con Festiav LAB, el laboratorio creativo del festival, que propone un desafío de 24 horas para desarrollar un cortometraje original mediante herramientas de inteligencia artificial. Los equipos participantes, formados por dos o tres personas y con posibilidad de trabajar presencialmente o en línea, deberán crear sus obras a partir de un guion, músicas e imágenes comunes.

El reto busca impulsar la experimentación y el talento emergente, poniendo a prueba la creatividad, la capacidad narrativa y el trabajo colaborativo de los participantes. El equipo ganador recibirá un premio de 3.000 euros.