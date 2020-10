Un total de 24 mediometrajes internacionales compiten en una edición de La Cabina con récord de estrenos

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València celebrará este año su decimotercera edición del 10 al 20 de noviembre con un total de 24 obras a concurso, una docena de ellas en la Sección Oficial, que engloba las cintas de ficción, y la otra mitad en el espacio Amalgama de no ficción.

El certamen ha recibido cerca de 300 películas de todo el mundo para una edición "récord" en cuanto al número de estrenos entre los films que cuenta en su programa. Del total de las 24 seleccionadas, La Cabina contará con tres estrenos mundiales ('Domicílio Incerto', 'Revelaciones' y 'Wanderers'); tres estrenos europeos ('The Whitering', 'Hot Summer' y '48 Shaot Im Abba') y 15 nacionales ('An Aarabian Night', 'My World in Yours', 'Destiniy Deluxe', 'One and Thousand Nights', 'Lychen 92', 'Masel Tov Cocktail', 'Rouler', 'Being Sascha', 'Tendre', 'Mords-les', 'Off Season', 'Back to 2069', 'Homeland Gone', 'Mes Voix' y 'Reconstitution d'une scène de chasse').

Desde los problemas más profundos que vive la sociedad del Líbano, el día a día de un grupo de personas de la tercera edad que pasan sus inviernos en un hostal de León para protegerse de las inclemencias y soledad de sus pueblos rurales, el vínculo entre la seducción y el deseo por parte de una dominatrix, los recuerdos familiares o el retrato de adolescentes y sus ganas de volar a través de sus patinetes y la práctica freestyle son algunos de los temas que podremos ver en los mediometrajes que compiten en la Sección Amalgama que engloba films documentales y/o experimentales.

La Sección Oficial, reservada a películas de ficción, habla de la búsqueda, del amor o de la familia con trasfondos sociales, políticos y culturales o enmarcados en la problemática de los refugiados palestinos, la cultura judía o un futuro distópico.

Reino Unido, España, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Hong Kong, Francia o Corea del Sur son los países desde donde llegan estos mediometrajes que optarán por los premios a Mejor mediometraje, dirección, guion, interpretación principal, interpretación de reparto, dirección de arte, diseño de producción, fotografía y música, detalla la organización en un comunicado.

MEDIDAS COVID

Debido a la coyuntura actual provocada por la Covid-19, solo habrá una sesión de Sección Oficial por día, con sede en La Filmoteca a las 18.00 horas, en la que se proyectarán tres mediometrajes. Por su parte, la Sección Amalgama --"que cada año coge más fuerza", subrayan-- pasará a tener dos sesiones en las que se proyectarán dos mediometrajes (en su primer pase a las 18.00 h) y un mediometraje (a las 20.30 h) en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

La Cabina - Festival Internacional de Mediometrajes de València está coorganizado por el Aula de Cine del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y Diputació de València y con el patrocinio oficial de Caixa Popular y Cerveza Turia.