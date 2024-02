Trabajadores de banca protestan en València por "perder poder adquisitivo" mientras se registran "beneficios récord"

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de entidades financieras y la banca se han manifestado este miércoles en València contra el "inmovilismo" de las patronales en las negociaciones de los convenios colectivos del sector, cuya plantilla arrastra "una pérdida brutal de poder adquisitivo" a pesar de "los beneficios récord" registrados, según han denunciado.

Esta manifestación, convocada por los tres sindicatos mayoritarios del sector financiero (FINE, CCOO y UG), se ha celebrado a la vez en Barcelona, Sevilla y València, como paso previo al paro de dos horas convocado para el 26 de febrero en el sector. En caso de que no se produzcan avances, sigue convocada una huelga de 24 horas el 22 de marzo.

La protesta en València ha arrancado a las 12 horas desde la calle de las Barcas y ha discurrido hasta Pintor Sorolla, con paradas ante las oficinas de Caixabank, Santander, Mediolanum, BBVA, Sabadell, Kutxabank, Cajamar y Bankinter. Todo ello tras una pancarta con el mensaje 'Por la recuperación salarial y la mejora de las condiciones laborales'.

Los participantes ha coreado consignas como "a la patronal, rebaja salarial" y "con el sueldo no se juega, nos vamos a la huelga", al tiempo que han mostrado carteles en los que se leían lemas como 'La banca siempre gana, las plantillas no' o 'Cuanto más trabajo, peor me tratas'.

La presidenta de FINE, Elena Díaz, ha criticado que los tres convenios del sector ( banca, ahorro y cooperativas) están "paralizados por el inmovilismo de las patronales", que durante las negociaciones "ofrecen unas propuestas que ni siquiera se acercan a lo que la CEOE ha firmado".

Díaz ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo en el sector, donde desde el año 2011 el salario base del convenio de ahorros, con un plus, solo ha subido un 9%, cuando el IPC en esos años ha subido un 27,3%.

Desde la pandemia, se ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de entre un 12 y un 10%, ha precisado el responsable de UGT del sector financiero estatal, Victoriano Miravete.

Los representantes sindicales han explicado que las patronales del sector están ofreciendo unos incrementos salariales anuales de entre un 2 y un 2,5%, lo que "significaría firmar una pérdida adquisitiva real" y se sitúa "muy lejos de las pretensiones" de la plantilla, que reclaman entre un 17% y un 23% de incremento durante los próximos tres y cuatro años.

GRANDES BENEFICIOS

Miravete ha destacado que los beneficios de las entidades han crecido un 52% en España, influidas por los tipos de interés que "no van a ponerse en negativo" y seguirán repercutiendo en beneficios. "No es de recibo que los accionistas doblen su retribución, haya recompra de acciones y los empleados seamos siempre los últimos en recibir una parte y en recuperar una parte del poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años", ha sostenido.

Por ello, para el responsable del sector financiero de CCOO PV, Jorge Galán, es "vergonzoso" que la patronal ofrezca cantidades "irrisorias" en un año "de beneficio récord por parte del sector financiero y por parte de la banca, de cerca de 30.000 millones de euros". "En los últimos 15 años, los directivos del sector financiero se han hecho millonarios gracias al esfuerzo de la plantilla. Sin embargo, a esta la han empobrecido con subidas salariales cero o mínimas, cercanas al 1%", ha criticado.

Según Galán, los trabajadores arrastran "un montón de años con congelaciones salariales y subidas mínimas", "se han tenido que reconvertir" para vender productos no financieros, aumenta su "presión laboral" y "va empeorando la salud mental".

En la misma línea, la presidenta del Sindicato de Empleados de CaixaBank, Begoña Peiró, ha defendido que "las plantillas son las verdaderas artífices de que en momentos de crisis tiremos del carro".