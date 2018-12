Trabajadores de EMT València convocan paros parciales en enero y febrero

Actualizado 19/12/2018 17:56:56 CET

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València han aprobado por "mayoría abrumadora" en un proceso de votación convocar paros parciales tres días de enero y cuatro de febrero en protesta por las condiciones de la empresa para la jubilación parcial y la "disgregación" de puntos de relevo, entre otros motivos.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente del Comité de Empresa de EMT, Adolfo Cruz, después de un proceso de votación en el que se contabilizaron un total de 615 votos a favor, 216 en contra, 37 en blanco y cinco nulos, con la votación de 873 trabajadores, el 85% de la plantilla que trabajó el día de la votación, unos datos que "no llegan al 60 o 65%" del total.

El presidente del Comité ha denunciado el "incumplimiento" del acuerdo de jubilación parcial para 2019 y ha explicado que, después del laudo arbitral, ambas partes decían que la resolución les beneficiaba, por lo que pidieron a los árbitros una aclaratoria. En este sentido, ha destacado que la respuesta de los árbitros asegura que en el laudo "es claro que los trabajadores tienen que hacer 65 días".

También ha resaltado que los trabajadores no tienen una "propuesta seria" por parte de la empresa y ha criticado que "ni siquiera se ha empezado a negociar" sobre la jubilación parcial del periodo 2019-2027, sobre el que la plantilla pide que continúe "como mínimo en las mismas condiciones" que tenían anteriormente.

Otro de los motivos de la huelga es la no aplicación del descanso del 15%, que ha señalado que lo acordaron con la empresa en el convenio. "No se está haciendo, un 80% de las líneas no tienen el 15%. Es un problema bastante grave, no llegamos a hacer ni el 1% de descanso porque faltan coches", ha denunciado Cruz.

Ha subrayado la "disgregación" de los puntos de relevo como una "guerra" que llevan "muchos años trabajando", ante los que los trabajadores que el punto en el que un conductor releva a otro se encuentre "lo más cerca posible" de la cochera. "No entendemos por qué hacen el punto de relevo lo más lejos posible", ha lamentado.

Y ha apuntado a las horas de formación, que son 20 horas obligatorias, como motivo de los paros, y ha señalado que trabajadores de la EMT "tienen que apuntarse a cursos online fuera del horario de trabajo".

TRES DÍAS DE PAROS EN ENERO Y CUATRO EN FEBRERO

Para enero, las jornadas de protesta será los días 16, 24 y 29: de 7 a 9 horas en administración, técnica y operaciones; en estas dos últimas también de 17 a 19 horas. En nocturnos, de 19.30 a 21.30, y en técnica por la noche de cuatro a seis de la mañana, según ha avanzado el Comité de Empresa.

Para febrero, los paros se han fijado en los días 4, 12, 20 y 27. En administración, técnica y operaciones, de 8 a 10; en las dos últimas de 16.00 a 18 horas. En nocturnos, de 19.30 a 21.30, y en técnica por la noche de 22 a 00 horas.

GREZZI: "LO QUE NO HAREMOS NUNCA ES IR CONTRA LA LEY"

En relación a estas protestas, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha trasladado a los trabajadores, "con todo el respeto al 35% de la plantilla que ha votado a favor", que entiende las reivindicaciones "legítimas" de la plantilla pero "lo que no haremos nunca es ir contra la ley, aunque pensemos, como ellos, que se puede mejorar".

Grezzi ha explicado que les ha hecho llegar en un comunicado que les tendrán a su lado en las reivindicaciones ante el Gobierno para obtener "las mejores condiciones" en la jubilación parcial o anticipada. En este contexto, ha recalcado que en los tres años de legislatura han contratado a 384 personas entre conductores, mecánicos y administrativos, frente a los 105 contratos de los tres años anteriores.

"Hemos acabado con la bolsa de conductores de la anterior legislatura; hemos hecho una nueva de 300 personas y en breve tendremos que hacer otra. En 2015 había 1.109 conductores en plantilla y ahora tenemos 1.199", ha defendido.

También ha subrayado que se ha firmado un convenio colectivo en el que se recuperan "todos" los derechos que los trabajadores perdieron con el PP y en el que, por primera vez, se recoge el derecho de los conductores a tener "un descanso al final de línea". De esta forma, continúan "haciendo mejoras" y por eso han "acordado con todas las secciones sindicales una solución para los jubilados parciales de aquí a final de 2018", con el objetivo de que sea "favorable para todos y sin contravenir la legalidad".

"Lo que es más importante es que hemos saneado la empresa que venía de una amenaza de ERE y la hemos hecho medio propio del Ayuntamiento, al mismo tiempo que hemos asegurado su pervivencia (y de los puestos de trabajo) más allá del año 2025, fecha marcada en el calendario por el PP para hacer algo en ella, seguramente su privatización", ha añadido Grezzi. De igual modo, ha recordado la compra, en licitación o ya efectiva, de 176 nuevos autobuses, la mayoría híbridos.