Tres investigadores y una investigadora de la UPV, en la élite científica mundial en sus áreas de conocimiento

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universitat Politécnica de València (UPV) Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García y Luis Guanter se encuentran, un año más, entre el personal investigador más influyente de todo el mundo en sus respectivas áreas de conocimiento, según la Highly Cited Researchers (HCR)2022, que reconoce cada año a los científicos y científicas más citados a nivel internacional.

El investigador distinguido de la UPV, Avelino Corma, y el catedrático de esta universidad, Hermenegildo García --ambos investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC)-- son dos de los estudiosos más influyentes del mundo en el campo de la química; la catedrática e investigadora del Instituto de Ingeniería de los Alimentos para el Desarrollo (IUIAD-UPV), Amparo Chiralt, destaca en ciencias agrícolas y el catedrático e investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), Luis Guanter, lo hace en el área de Ciencias de la Tierra (o Geociencias).

Elaborada por Clarivate, esta clasificación sitúa a la UPV como la tercera universidad del país con más investigadores en este ranking, la única politécnica con presencia en el mismo y la primera de todas las universidades de la Comunitat Valenciana, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En su edición de 2022, HCR incluye un total de 6.938 investigadores e investigadoras que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico y su influencia en sus respectivas áreas de conocimiento. De todos ellos, 97 desarrollan su labor científica en instituciones españolas --en su primera adscripción--.

La metodología que determina el 'quién es quién' de los investigadores e investigadoras más influyentes de todo el mundo se basa en los datos y análisis realizados por expertos bibliométricos y científicos de datos en el Institute for Scientific Information de Clarivate.

En su análisis, evaluaron los artículos científicos que están entre el 1 por ciento de los más citados por campo y año en el Web of Science de Clarivate Analytics --en concreto los artículos publicados entre 2011 y 2021--.

Los cuatro investigadores preguntados por qué es lo mejor del sistema científico español han estado de acuerdo en indicar que "sin duda" lo mejor es el personal investigador, por su entrega y su dedicación por el progreso de la ciencia a pesar del "incierto" futuro investigador del país, según la institución.

"Después de haber pasado la mayor parte de mi carrera en Alemania, no soy un gran admirador del sistema científico español. Dicho esto, me parece una pasada la dedicación e ilusión con la que trabajan muchas personas, a pesar de que las condiciones en muchos casos no sean las mejores", ha resaltado Guanter.

Asimismo, los cuatro han reivindicado un mayor apoyo a la carrera investigadora, que dote de más recursos, estables en el tiempo, que garanticen el funcionamiento de los centros de investigación a largo plazo y con una planificación adecuada que permita la proyección de futuro.