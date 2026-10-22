Tres menores que denunciaron prácticas de pederastia en el Bar España dicen que les amenazaron para que lo dijeran

Ciutat Justícia Castelló - GVA

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo señala que verse involucrada en este tema fue "duro, desagradable y muy ofensivo"

CASTELLÓ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Tres testigos que han declarado hoy en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y que eran menores en aquella época han relatado que las afirmaciones que realizaron respecto a prácticas relacionadas con la pederastia eran "mentira" y que lo dijeron porque la persona que el fiscal sitúa como origen de este bulo y que ya está fallecida les amenazó y les obligó a que lo manifestaran así.

Así, uno de los testigos ha indicado que realizó aquellas afirmaciones porque el fallecido le amenazó. "Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos", ha subrayado.

Otro de los testigos y hermano del anterior ha señalado también que denunció esas prácticas porque les obligó la persona que el fiscal sitúa como origen del bulo, la cual -según ha dicho- le amenazaba con que si no le hacía caso, no podría ver a sus hermanos, "pero todo era mentira".

Finalmente, una prima de los anteriores testigos ha destacado también que recibió amenazas de la misma persona para que denunciara los abusos en el Bar España, los cuales no son ciertos, según ha aseverado.

En la sesión de hoy también ha prestado declaración la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, la cual ha recordado que leyó en los medios "todo el montaje sobre determinados personajes públicos acusándoles de una red de pederastia", y que a ella se le acusaba de tener conocimiento de los delitos y de no hacer nada en la investigación y en la protección de niños. "Yo no sabía de dónde podía salir eso. Se me acusaba de que era encubridora de la red de pederastia, es decir, que no hacíamos nada porque lo estábamos encubriendo", ha añadido.

Bravo ha manifestado que dichas acusaciones le afectaron en aquel momento, no solo -ha dicho- porque tenía una responsabilidad política y el centro de su opción política eran las personas, "y sobre todo tan vulnerables como los menores", sino porque es fiscal y se ha dedicado a la jurisdicción de menores. "De repente, verme involucarada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera", ha añadido.

Al respecto, ha señalado que tuvo conocimiento de un informe en el que se solicitaba que se abriera una investigación y, a la vez, supo que se la atacaba por no haber investigado. "Lo que se publicó basándose en ese informe es lo que me parece injurioso", ha apuntado.

Bravo ha reclamado indemnización y que se borre la información de este tema en redes sociales. "Estas afirmaciones injuriosas no pueden seguir estando ahí, pues a veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño", ha resaltado.

"ME HAN DESTROZADO LA VIDA"

Además, han declarado hoy como testigos varios empresarios a los que, según han relatado, se les relacionó en redes sociales y a través de panfletos ditribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia con base en el Bar España, los cuales han señalado los perjuicios que les han ocasionado estas acusaciones tanto en su vida personal como profesional. "Me han destrozado la vida", ha comentado uno de ellos.

"Se decía que había un tema de abuso de niños, que a algunos los habíamos matado, que era un bar de violaciones y asesinatos", ha manifestado otro de los testigos, mientras que otra de las personas que ha declarado ha apuntado que, a raiz de las acusaciones relacionadas con este caso, su negocio empezó a ir mal hasta que lo tuvo que cerrar.

La vista oral continuará esta tarde con la declaraciones de más testigos, mientras que está previsto que el resto de acusados que faltan por declar lo hagan el próximo lunes.